Görseller Montessori Eğitmeni Canan Yelken'e aittir.
Haber Giriş: 13 Nisan 2020 - 13:57,
Çocuklar için saati öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı
Evde birkaç malzemeyle hem öğretip hem eğlendiren bir oyun hazırlayabilirsiniz. Ama şimdiden söyleyelim, bol miktarda balonunuz olmalı çünkü “Bir daha bir daha patlatalım” sesleri eşliğinde oynayacaksınız… Montessori Eğitmeni Canan Yelken, etkinlik hakkındaki tüm detayları paylaşıyor.
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1
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Çocuklar zaman kavramını algılamaya başladıklarında “Anne saat kaç?” , “Ne zaman oyun saatimiz başlayacak?”, “Ne zaman işin bitecek?” , “Uyku saatim geldi mi?” soruları da peşi sıra gelir. Peki çocuğumuza saat kavramını nasıl öğretebiliriz?
2
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Başlarda sadece gece, gündüz, sabah, öğlen, akşam gibi kavramlarla öğretin. Güneşin doğması ve batması ile arada geçen zamanı ilişkilendirin. Günlük rutinler için saat belirleyin; ‘yatma saati’ , ‘diş fırçalama vakti’, ‘kahvaltı saati’ gibi... İlk başlarda alarm kurarak eğlenceli hale getirebilirsiniz. Hem böylece çocuklarımız neyin ne zaman olacağına dair belirsizlik endişesinden kurtulmuş olur. Çocuklar ne kadar kural sevmez görülse de hayatlarının bir rutin içerisinde olması kendilerini daha güvende hissettirir.
3
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Çocuklarımıza saat etkinlikleri yapmaya 3 yaşında başlayabiliriz ama gerçek anlamda öğrenmeleri zaman alır. Bu tarz eğlenceli oyunlar okul öncesi matematiğe geçişte çocukların rakamları tanımasına ve sayı saymasına yardımcı olur. Saatteki rakamların nasıl konumlandığını da öğrenir.
4
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Materyaller: 12 adet balon, balonları sabitlemek için saat şeklinde yuvarlak karton, akrep ve yelkovanı döndürmek için maşa raptiye, rakamları yazmak için CD kalemi, zar. (Eğer zar yoksa 1 den 12’ye kadar rakamları küçük kağıtlara yazıp çocuğunuzun bir kesenin içinden çekmesini isteyebilirsiniz.) Çocuğunuz rakamları tanıyorsa sizin söylediğiniz saat kaçsa o balonu patlatabilir.
5
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Yapılışı: Daire şeklinde kestiğimiz kartona balonlar sığacak şekilde 12 tane delik açıp, şişirdiğimiz balonları o deliklerden geçiriyoruz, bantla da yapıştırabilirsiniz ama kullandığınız balon ince ise daha siz hazırlarken patlayabilir. Akrep ve yelkovan şeklinde kestiğimiz karton parçalarını maşa raptiye ile tam ortaya sabitliyoruz, çok sıkı olmasın ki çocuğunuz rahat döndürebilsin. Daha sonra balonların üzerine rakamları yazıyoruz. Balonları patlatmak için plastik iğne ya da plastik kürdan kullanabilirsiniz.
6
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Ve oyun başlasın; zarı atıyoruz, kaç geldiyse önce akrep ve yelkovanı o rakamın üzerine getiriyoruz ve balonumuzu patlatıyoruz.
Kazanımlar: Küçük yaştaki çocuklar için zaman kavramı, ritmik sayma, rakam eşleştirme, sayıları tanıma, el göz koordinasyonu, dikkat gelişimi ve ince motor becerilerin gelişimini destekler. Daha büyük yaştaki çocuklar için saatin nasıl çalıştığını ve saat içindeki rakamların sıra konumunu öğrenmiş, pekiştirmiş olur.
Balonlarımız bittiğinde saatimizi atmıyoruz, onların yerlerine şişe kapakları yapıştırıp ya da sadece rakamları yazarak oynamaya devam edebilirsiniz.