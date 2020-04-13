Çocuklar için saati öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı

Başlarda sadece gece, gündüz, sabah, öğlen, akşam gibi kavramlarla öğretin. Güneşin doğması ve batması ile arada geçen zamanı ilişkilendirin. Günlük rutinler için saat belirleyin; ‘yatma saati’ , ‘diş fırçalama vakti’, ‘kahvaltı saati’ gibi... İlk başlarda alarm kurarak eğlenceli hale getirebilirsiniz. Hem böylece çocuklarımız neyin ne zaman olacağına dair belirsizlik endişesinden kurtulmuş olur. Çocuklar ne kadar kural sevmez görülse de hayatlarının bir rutin içerisinde olması kendilerini daha güvende hissettirir.