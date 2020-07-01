Çocuklar ev kazalarından nasıl korunmalı? İşte ebeveynlere öneriler...

Korozif maddelerin yanlışlıkla içilmesi çocukluk çağında sık karşılaşılan bir sorundur Çocukların yakıcı ya da aşındırıcı malzeme içmesi durumunda ilk müdahalenin nasıl olması gerektiğine vurgu yapan Yıldız, “Yakıcı veya aşındırıcı madde anlamına gelen korozif maddelerin yanlışlıkla içilmesi çocukluk çağında sık karşılaşılan önemli bir sorundur. Asit veya bazik özellikteki bu maddeler, katı veya sıvı olarak evlerde kullanılan çeşitli temizlik ürünlerinde bulunmaktadır. Korozif maddelerin yutulması ile kimyasal bir tepkime sonucunda doku zedelenmesi gelişebilmektedir. Bu zedelenmelerin en önemlisi, yemek borusunda oluşan yanıklardır. Çocukların en sık aldığı korozif maddeler, yağ çözücü, tuz ruhu, lavabo açıcı, kireç çözücü, bulaşık makinesi parlatıcısıdır. Korozif madde yutan bir çocukta, yutma güçlüğü, ağızdan salya gelmesi, kusma, ağızda ve boğazda yanma ya da acı, karın veya göğüste ağrı, solunum güçlüğü, ses tonunda farklılık olması, ağzı içi ve yutakta yanık olması gibi belirti ve bulgular saptanmaktadır” dedi.