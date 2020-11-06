Çocuklar deprem travmasından nasıl korunur?

Haberler de strese sokabilir Aylin İlden Koçkar, deprem haberlerinin medyadaki yansıtılma biçimlerinin de kişileri travmaya sokabileceğini söyledi. “TV’lerdeki haberler, hiç depreme maruz kalmayan bir çocuğu da strese sokabilir” diyen Koçkar şöyle devam etti:



“Çocukların yanında standart haberler izlenmemeli. Belki bir ekonomi haberi izlenebilir ancak depreme dair haberler izlenmemeli ki çocuk bunu bir felaket olarak algılamasın. Çünkü haberler çoğunlukla bir olumsuzluğu yansıtır. Kısacası TV’nin çocukların yanında açık kalmaması önemli. Televizyonda ne kadar deprem sürecine maruz kalınır, izlenirse o kadar travma... Yetişkinler için de bu durum geçerli aslında. Onların da TV haberlerinden sonra travmatize olabildiğini görüyoruz.” “ Olumsuz etkilerden çocukların korunması için bilgi bombardımanından korunmalıyız.”