Çocuk gelişiminde ebeveynler nelere dikkat etmeli?
Yeni yürümeye başlayan çocuğunuzun öfke nöbetleri ve okul öncesi eğilimlerini yönetmede ustalaşmış olabilirsiniz, ancak büyük çocuk davranışı tamamen başkadır. Peki okul çağındaki çocuğunuzda sizi neler bekliyor?
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1
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Büyük çocuk, anaokulu ile ikinci sınıf (5-8 yaş) arasındaki çocuklardır. Bu yıllar onlar için yeni dönüm noktaları, yeni ilgi alanları, yeni sosyal ihtiyaçlar ve yeni akademik gelişmelerle doludur.
2
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Yaşıtlarıyla etkileşim kurmayı öğrenir
Çocuğunuz okul çağına ve büyük çocuk yaşına girerken, odak noktanız muhtemelen evdeki sorunlara karşı (uyku veya disiplin gibi) daha az, akademik ve sosyal açıdan okuldaki konulara daha fazla olacaktır. Okul yıllarında, çocuğunuz okumayı, rutinler geliştirmeyi, karmaşık yönleri anlamayı ve akranlarıyla birebir ve bir ekibin parçası olarak etkileşim kurmayı öğrenecektir. Büyüme ve gelişme kilometre taşları arasında süt dişlerini kaybetmek ve kalıcı dişler elde etmek, sürekli kas gelişimi, iyi el-göz koordinasyonu ve daha uzun süreler boyunca fiziksel aktiviteyi sürdürme yeteneği bulunur.
3
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Okulda başarılı olmasına yardımcı olun
Çocuğunuzun öğretmeniyle iletişim halinde olmak, daha sonra oluşan sorunları çözmede faydalı olabilir. Bir sorun olmasa bile, çocuğunuzun okuldaki ilerlemesini değerlendirmek için öğretmene düzenli olarak danışmak iyi bir fikirdir. Güçlü yönlerinin neler olduğu ve desteklenmesi gereken alanlar olup olmadığını, öğretmeniyle etkileşim halinde olarak belirleyebilirsiniz.
4
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Uygun bir ev ortamı hazırlayın
Çocuğunuz için ihtiyaç duyduğu tüm okul malzemelerine ve sessiz bir ortama sahip olduğu bir ortam yaratın. Çocuğunuz büyüdükçe, ev ödevi bir öncelik olmalıdır; bunu tamamlamak disiplin, problem çözme ve zaman yönetimi becerilerini yönetmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca çocuğunuzun gün içinde öğrendiklerini uygulamasına yardımcı olarak kavramları anladığından emin olun. Ona işini yapması için yeterli zaman verin ve her zaman televizyonu kapatın, aynı odada telefon görüşmelerinizi yapmaktan kaçının ve bilgisayar, video oyunları gibi diğer dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın.
5
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Çocuğunuza yanında olduğunuzu gösterin
Ebeveynler, evde doğru ortamı yaratarak çocuklarının okulda başarılı olmalarına yardımcı olabilirler. Çocuğunuzun geceleri yeterince uyuduğundan emin olun, böylece iyi dinlenmiş ve okul günü boyunca dinç kalabilir. Okulda gün boyunca açlıktan rahatsız olmaması için iyi bir kahvaltı yaptığından ve doyurucu bir öğle yemeği yediğinden emin olun. Ev ödeviyle ilgili soruları cevaplamak, yeni beceriler kazanmasına yardımcı olmak ve alışılmadık sosyal durumlarda ona rehberlik etmek gibi eylemlerde ona destek vererek yanında olduğunuzu gösterin.
6
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Arkadaş edinmesine yardımcı olun
Okul yılları, çocuğunuzun oyun günlerinde sizin seçtiğiniz kişilerle oynamak yerine kendi arkadaşlıklarını kurmaya başlayacağı bir dönemdir. Diğer çocukları evinize davet ederek çocuğunuzun arkadaşlıklar geliştirmesine yardımcı olun, bu da evinizin vakit geçirebilecekleri güvenli ve eğlenceli bir yer olduğuna işaret eder. Çocuğunuz arkadaş edinmekte zorlanıyorsa ona benzer ilgi alanlarına sahip diğer çocuklarla tanışabilmesi için sevdiği grup etkinliklerini bulmasına yardımcı olun. Futbol, sanat veya kamp yapmaktan hoşlanıyorsa yerel bir futbol takımı, el sanatları kulübü arayın. Çocuğunuz daha fazla arkadaş edindikçe, her zaman kim olduklarını bilin ve ebeveynlerini tanıyın. Bu durum çocuğunuzla bağlantıda kalmanıza ve onu belirli tehlikelerden korumanıza yardımcı olacaktır. Okula başladıklarında, çocukların ebeveynlerinden kopması ve özel bir dünyaya katılmaları daha kolay olacaktır.
7
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Çocuğunuz okul dışında ne tür etkinliklere katılmalı?
Diğer ilgi alanlarını keşfetmek için okul dışında zaman kullanmak çocuğunuza büyük fayda sağlayabilir. Birçok okul sonrası aktivite seçeneği (spor, sanat, müzik) olabilir, ancak diğer topluluk kaynaklarından yararlanın. Onun keyif alacağı dersleri ve etkinlikleri bulmak için müzeleri veya diğer kültür kurumlarını kontrol edin.
8
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Fiziksel aktivitelere teşvik edin
Okul çağındaki çocuklar iyi fiziksel alışkanlıklar geliştirmeye ve günlük egzersizi rutinlerine dahil etmeye başladığından, fiziksel aktiviteler önemlidir. Çocuğunuzu, yüzme veya basketbol gibi sürekliliği olan fiziksel aktivitelerden faydalanacağı sporlara teşvik edin. Aynı zamanda çocuğunuzun programın dışına çıkma ihtimaline karşı dikkatli olun. Sosyal aktiviteler onun ödev yapma yeteneğini engellememeli, kaliteli zaman geçirmek ya da sadece rahatlamak amacıyla olmalı.-
9
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Çocuğunuzda öğrenme güçlüğünü fark ederseniz ne yapmalısınız?
Bir sorunu ne kadar erken keşfedip çözmeye başlarsanız, sonuç o kadar iyi olur. Bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız, bunu derhal bir uzman ve öğretmenleriyle görüşün. Uzmanlara göre, üçüncü sınıf bitmeden öğrenme güçlüğü tespit edilen ve ilgilenilen çocuklar, akademik olarak başarı şansı en yüksek olanlardır. Çocuğunuzun yeterli eğitim almasını önerebilecek bir öğretmenle, öğrenme güçlüklerine karşı farklı yaklaşımlar edinmek için görüşün.
10
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Yaşıtlarıyla sosyalleşmesini sağlayın
Bununla birlikte, öğrenme güçlüğüne sahip olmanın, belirli eğitim alanlarında yavaşlık sergilemeyle aynı şey olmadığını unutmayın. Örneğin, okuması yavaş olan bir çocuk, onu hızlandırmak için özel ilgiye ihtiyaç duyabilir, ancak bu durum bir engelliliğe işaret etmez. Çocuğunuzu her zaman evde cesaretlendirin ve destekleyin.
11
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Çocuğunuza güvence verin
Çoğu çocuk doğru hızda gelişip gelişmediklerini merak eder. Çocuğunuza herkesin kendi hızında gelişeceğine dair güvence verin. Ona kendi başına okuyabileceği bir kitap vermek, gelişimini anlamasına yardımcı olacaktır.