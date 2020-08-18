Çocuk gelişiminde ebeveynler nelere dikkat etmeli?

Arkadaş edinmesine yardımcı olun Okul yılları, çocuğunuzun oyun günlerinde sizin seçtiğiniz kişilerle oynamak yerine kendi arkadaşlıklarını kurmaya başlayacağı bir dönemdir. Diğer çocukları evinize davet ederek çocuğunuzun arkadaşlıklar geliştirmesine yardımcı olun, bu da evinizin vakit geçirebilecekleri güvenli ve eğlenceli bir yer olduğuna işaret eder. Çocuğunuz arkadaş edinmekte zorlanıyorsa ona benzer ilgi alanlarına sahip diğer çocuklarla tanışabilmesi için sevdiği grup etkinliklerini bulmasına yardımcı olun. Futbol, sanat veya kamp yapmaktan hoşlanıyorsa yerel bir futbol takımı, el sanatları kulübü arayın. Çocuğunuz daha fazla arkadaş edindikçe, her zaman kim olduklarını bilin ve ebeveynlerini tanıyın. Bu durum çocuğunuzla bağlantıda kalmanıza ve onu belirli tehlikelerden korumanıza yardımcı olacaktır. Okula başladıklarında, çocukların ebeveynlerinden kopması ve özel bir dünyaya katılmaları daha kolay olacaktır.