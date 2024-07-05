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Çocuğunuzun boyunun uzaması için bunları yapın

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#Çocuklarda Boy Uzatma#Bebek Boy Uzatma#Boy Uzatma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 12:56

Çocuğunuzun boyunun uzamasına yardımcı olmak için bir dizi faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. Boy uzaması, genetik faktörlerin yanı sıra beslenme, fiziksel aktivite, uyku ve genel sağlık durumuyla da yakından ilişkilidir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aybars Kıvrak, çocuğunuzun boyunun uzamasını desteklemek için dikkate almanız gereken bazı önemli noktaları anlattı: