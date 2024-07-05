Çocuğunuzun boyunun uzaması için bunları yapın

1. Dengeli ve Zengin Beslenme

Çocuğunuzun boyunun uzamasında beslenme büyük bir rol oynar. Sağlıklı bir büyüme için gerekli olan vitaminler ve minerallerin alımına özen göstermelisiniz. Özellikle kalsiyum, D vitamini, protein ve çinko gibi besin öğeleri boy uzamasında kritik öneme sahiptir.

Kalsiyum: Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri ile brokoli, badem gibi gıdalar kalsiyum açısından zengindir.

D Vitamini: Güneş ışığı, D vitamini için en önemli kaynaktır. Ayrıca, balık ve yumurta gibi gıdalar da bu vitamini içerir. Doktorunuz tarafından önerilmesi durumunda dışardan takviye olarak alınması uygundur.