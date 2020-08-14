Çocuğunuzun bağışıklığını kuvvetlendiren öneriler

Basit şeker Basit şekerin insan sağlığına herhangi bir faydası olmamakla beraber aksine daha çok zararı vardır. Doğal yollardan alınmayan ve fazla miktarda alınan şeker ilerleyen dönemde kandaki şeker oranının yükselmesine bu durumsa çoğu vitamin ve mineralin emiliminin engellenmesine neden olur. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutmak için vitamin ve mineral alımı ihmal edilmemeli basit şeker kullanımı kontrol altına alınmalıdır.