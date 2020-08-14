MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Çocuk Sağlığı Haberleri Çocuğunuzun bağışıklığını kuvvetlendiren öneriler
GeriÇocuk Sağlığı Çocuğunuzun bağışıklığını kuvvetlendiren öneriler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Çocuk Sağlığı
Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: Alamy-iStock-Ingimage
Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 15:21,

Çocuğunuzun bağışıklığını kuvvetlendiren öneriler

Uzun süredir kapalı olan okullar eylül ayında açılıyor. Bu süreçte hijyen kurallarını çocuğa öğretmek kadar yapılabilecek en iyi korunmalardan biri de çocukların bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilmek. Bu noktada çocuklara mutlaka yaş grubuna göre beslenme eğitimi verilmesi ve hangi besinlerden neden yemeleri ve yememeleri gerektiği anlatılması gerektiğini belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, konuyla ilgili önerilerini paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte uzmanından önemli tavsiyeler...

2
Abone Olgoogle-news

Besin gruplarını et grubu, süt grubu, sebze ve meyveler, tahıllar olarak 4 gruba ayırabiliriz. Çocukların bu 4 besin grubundan yeterli ve dengeli tüketmesi gerekmektedir. Sevmedikleri besinler varsa çocuğa uygun sunum şekilleri ve tarifler ile sevdirilmeli asla zorla yemek yedirilmemelidir.

3Et Grubu
Abone Olgoogle-news

Et Grubu

Kırmızı et, tavuk eti, hindi eti, balıketi ve diğer deniz ürünleri yer almaktadır. Et grubu denildiği zaman aklımıza et dışında yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohumlarında gelmesi gerekir çünkü bu gıdalarında protein oranları etler kadar yüksektir.

4
Abone Olgoogle-news

Et grubu protein içeriği ile çocuğunuzun büyüme ve gelişmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Günlük 2-3 köfte kadar et, tavuk, balık ya da hindi tüketilmelidir.

5
Abone Olgoogle-news

Haftada 3-4 defa yumurta ve haftada 3-4 defa bir porsiyon kurubaklagil tüketilmesi büyük önem taşımaktadır.

6Süt grubu
Abone Olgoogle-news

Süt grubu

Süt, ayran, yoğurt, kefir, peynir gibi gıdaları içerir. Protein içerikleri yüksektir. Bu nedenle çocuğunuzun büyüme ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Süt grubu kalsiyum minerali için iyi bir kaynaktır.

7
Abone Olgoogle-news

Diş, kemik sağlığı gelişimi ve korunması için önemli bir gruptur. Genel olarak her çocuğun günde 2-3 su bardağı süt ya da yoğurt bunun yanı sıra 1 dilim kadar da peynir tüketmesi gerekmektedir.

8Ekmek ve tahıl grubu
Abone Olgoogle-news

Ekmek ve tahıl grubu

Ekmek, makarna, bulgur, pirinç gibi gıdaları içermektedir. Karbonhidrat içeriği yüksek olan bu grup günlük enerjimizin karşılanmasında önemli bir yer tutmaktadır.

9
Abone Olgoogle-news

Rafine olmayan tahılların B vitaminleri ve posa içeriği dikkatimizi çekmektedir. Miktarlar çocuğunuzun kilosu dikkate alınarak bir uzman desteği ile düzenlenmelidir.

10Meyve ve sebzeler
Abone Olgoogle-news

Meyve ve sebzeler

Renkleri ile bizleri kendilerine çeken meyve ve sebzeler zengin vitamin ve mineral içeriği ile sağlığımıza sağlık katmaktadır. Özellikle C vitamini içeriği ile dikkatimizi çeken meyve ve sebzeler bağışıklığı güçlendiricidir.

11
Abone Olgoogle-news

Posa içeriğinin de yüksek oluşu çocuklarınızı sindirim sistemi rahatsızlıklarından koruyacaktır.

(Porsiyonlar yaklaşık değerlerdir. Çocuğa özel planlanmalıdır.)

12Bağışıklık sistemini zayıflatan besinler
Abone Olgoogle-news

Bağışıklık sistemini zayıflatan besinler

Paketli ürünler

Metabolizmaya yabancı her madde bağışıklık sistemi için risk faktörüdür. Çoğu paketli gıda ise koruyucu madde, katkı maddesi, renklendirici, kıvam arttırıcı gibi yabancı maddeleri içermektedir. Bu nedenle paketli ürünlerden kaçınmalı alınacak paketli ürünlerin etiket bilgisi mutlaka okunmalıdır.

13Basit şeker
Abone Olgoogle-news

Basit şeker

Basit şekerin insan sağlığına herhangi bir faydası olmamakla beraber aksine daha çok zararı vardır. Doğal yollardan alınmayan ve fazla miktarda alınan şeker ilerleyen dönemde kandaki şeker oranının yükselmesine bu durumsa çoğu vitamin ve mineralin emiliminin engellenmesine neden olur. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutmak için vitamin ve mineral alımı ihmal edilmemeli basit şeker kullanımı kontrol altına alınmalıdır.

14Asitli içecekler
Abone Olgoogle-news

Asitli içecekler

Bu içecekler su ile beraber birçok bileşen içerir ki bu bileşenler toksik ve vücuda ciddi zarar verebilecek niteliktedir. Gazlı içecek tüketenlerin obeziteye yakalanma ihtimalinin yaklaşık 1.5 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda asitli içeceklerin diyabetle de ilişkisi kanıtlanmıştır. Bu içecekler vücudun şekeri işleme fonksiyonlarında bozulmaya neden olmaktadır.

15Arı sütünden faydalanılabilir
Abone Olgoogle-news

Arı sütünden faydalanılabilir

Arı sütü 5-15 günlük işçi arıların yutak üstü bezlerinden salgıladıkları jel kıvamında, akışkan, suda çözünebilir, kremsi renkte bir besindir. Arı sütünde, A, C, D ve E vitaminleri, B vitaminleri, birçok amino asit, fosfor, selenyum, çinko, magnezyum gibi birçok mineral, çeşitli hormon ve enzimler bulunmaktadır. Arı sütü içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olabilir.

16
Abone Olgoogle-news

Çocuklarda kullanım dozu değişiklik gösterebilmektedir. Bala göre daha yoğun içerikli bir besindir. Bu nedenle öncelikle çocuğa bal verilerek arı ürünlerini tolere edip edemediğine bakılabilir. Eğer ki çocuğunuzun arı ürünlerine alerjisi varsa bu besini asla tüketmemelidir.

17
Abone Olgoogle-news

Arı sütünün tüketiminde en önemli nokta gerçek olup olmadığıdır. Fakat arı sütünün gerçek olup olmadığını anlamak mümkün değildir. Bu nedenle arı sütünün güvenilir bir satıcıdan alınması önemlidir. Çocuğa yemeklerden önce diyetisyen ve doktorun önerdiği dozda süte, suya veya bala karıştırılarak verilebilir.

18
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi