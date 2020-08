Çocuğunuzun bağışıklığını kuvvetlendirecek öneriler

Et Grubu Kırmızı et, tavuk eti, hindi eti, balıketi ve diğer deniz ürünleri yer almaktadır. Et grubu denildiği zaman aklımıza et dışında yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohumlarında gelmesi gerekir çünkü bu gıdalarında protein oranları etler kadar yüksektir.