Çocuğunuzun bağışıklığını kuvvetlendirecek öneriler

Uzun süredir kapalı olan okullar eylül ayında açılıyor. Bu süreçte hijyen kurallarını çocuğa öğretmek kadar yapılabilecek en iyi korunmalardan biri de çocukların bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilmek. Bu noktada çocuklara mutlaka yaş grubuna göre beslenme eğitimi verilmesi ve hangi besinlerden neden yemeleri ve yememeleri gerektiği anlatılması gerektiğini belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, konuyla ilgili önerilerini paylaştı.
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1
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İşte uzmanından önemli tavsiyeler...
2
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Besin gruplarını et grubu, süt grubu, sebze ve meyveler, tahıllar olarak 4 gruba ayırabiliriz. Çocukların bu 4 besin grubundan yeterli ve dengeli tüketmesi gerekmektedir. Sevmedikleri besinler varsa çocuğa uygun sunum şekilleri ve tarifler ile sevdirilmeli asla zorla yemek yedirilmemelidir.
3
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Et Grubu
Kırmızı et, tavuk eti, hindi eti, balıketi ve diğer deniz ürünleri yer almaktadır. Et grubu denildiği zaman aklımıza et dışında yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohumlarında gelmesi gerekir çünkü bu gıdalarında protein oranları etler kadar yüksektir.
4
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Et grubu protein içeriği ile çocuğunuzun büyüme ve gelişmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Günlük 2-3 köfte kadar et, tavuk, balık ya da hindi tüketilmelidir.
5
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Haftada 3-4 defa yumurta ve haftada 3-4 defa bir porsiyon kurubaklagil tüketilmesi büyük önem taşımaktadır.
6
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Süt grubu
Süt, ayran, yoğurt, kefir, peynir gibi gıdaları içerir. Protein içerikleri yüksektir. Bu nedenle çocuğunuzun büyüme ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Süt grubu kalsiyum minerali için iyi bir kaynaktır.
7
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Diş, kemik sağlığı gelişimi ve korunması için önemli bir gruptur. Genel olarak her çocuğun günde 2-3 su bardağı süt ya da yoğurt bunun yanı sıra 1 dilim kadar da peynir tüketmesi gerekmektedir.
8
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Ekmek ve tahıl grubu
Ekmek, makarna, bulgur, pirinç gibi gıdaları içermektedir. Karbonhidrat içeriği yüksek olan bu grup günlük enerjimizin karşılanmasında önemli bir yer tutmaktadır.
9
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Rafine olmayan tahılların B vitaminleri ve posa içeriği dikkatimizi çekmektedir. Miktarlar çocuğunuzun kilosu dikkate alınarak bir uzman desteği ile düzenlenmelidir.
10
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Meyve ve sebzeler
Renkleri ile bizleri kendilerine çeken meyve ve sebzeler zengin vitamin ve mineral içeriği ile sağlığımıza sağlık katmaktadır. Özellikle C vitamini içeriği ile dikkatimizi çeken meyve ve sebzeler bağışıklığı güçlendiricidir.
11
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Posa içeriğinin de yüksek oluşu çocuklarınızı sindirim sistemi rahatsızlıklarından koruyacaktır.
(Porsiyonlar yaklaşık değerlerdir. Çocuğa özel planlanmalıdır.)
12
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Bağışıklık sistemini zayıflatan besinler
Paketli ürünler
Metabolizmaya yabancı her madde bağışıklık sistemi için risk faktörüdür. Çoğu paketli gıda ise koruyucu madde, katkı maddesi, renklendirici, kıvam arttırıcı gibi yabancı maddeleri içermektedir. Bu nedenle paketli ürünlerden kaçınmalı alınacak paketli ürünlerin etiket bilgisi mutlaka okunmalıdır.
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Basit şeker
Basit şekerin insan sağlığına herhangi bir faydası olmamakla beraber aksine daha çok zararı vardır. Doğal yollardan alınmayan ve fazla miktarda alınan şeker ilerleyen dönemde kandaki şeker oranının yükselmesine bu durumsa çoğu vitamin ve mineralin emiliminin engellenmesine neden olur. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutmak için vitamin ve mineral alımı ihmal edilmemeli basit şeker kullanımı kontrol altına alınmalıdır.
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Asitli içecekler
Bu içecekler su ile beraber birçok bileşen içerir ki bu bileşenler toksik ve vücuda ciddi zarar verebilecek niteliktedir. Gazlı içecek tüketenlerin obeziteye yakalanma ihtimalinin yaklaşık 1.5 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda asitli içeceklerin diyabetle de ilişkisi kanıtlanmıştır. Bu içecekler vücudun şekeri işleme fonksiyonlarında bozulmaya neden olmaktadır.
15
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Arı sütünden faydalanılabilir
Arı sütü 5-15 günlük işçi arıların yutak üstü bezlerinden salgıladıkları jel kıvamında, akışkan, suda çözünebilir, kremsi renkte bir besindir. Arı sütünde, A, C, D ve E vitaminleri, B vitaminleri, birçok amino asit, fosfor, selenyum, çinko, magnezyum gibi birçok mineral, çeşitli hormon ve enzimler bulunmaktadır. Arı sütü içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olabilir.
16
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Çocuklarda kullanım dozu değişiklik gösterebilmektedir. Bala göre daha yoğun içerikli bir besindir. Bu nedenle öncelikle çocuğa bal verilerek arı ürünlerini tolere edip edemediğine bakılabilir. Eğer ki çocuğunuzun arı ürünlerine alerjisi varsa bu besini asla tüketmemelidir.
17
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Arı sütünün tüketiminde en önemli nokta gerçek olup olmadığıdır. Fakat arı sütünün gerçek olup olmadığını anlamak mümkün değildir. Bu nedenle arı sütünün güvenilir bir satıcıdan alınması önemlidir. Çocuğa yemeklerden önce diyetisyen ve doktorun önerdiği dozda süte, suya veya bala karıştırılarak verilebilir.