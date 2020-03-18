Çocuğunuzla iletişiminizi güçlendirecek 10 aktivite

Çocuğunuzu daha yakından tanımak için onun dünyasına konuk olmaya ne dersiniz? Bir süre için yetişkin dünyasını bir kenara bırakın ve çocuğunuzla gerçekleştirebileceğiniz neşeli aktivitelere göz atın. Oyunlar oynamak, çocuğunuzun en sevdiği çizgi kahramanlarla tanışmak ve birbirinizi daha yakından tanımak için harika öneriler…