Çocuğunuzla iletişiminizi güçlendirecek 10 aktivite

Uzman Psikolog Aslı Kanizi, çocuklarınızla keyifli vakit geçirirken etkin iletişim kurmanıza yardım edecek eğlenceli önerileri açıkladı. İşte aile bireyleri arasındaki kuşak farkını ortadan kaldıracak, birbirinizle empati kurmanızı sağlayacak 10 neşeli etkinlik.
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Çocuğunuzu daha yakından tanımak için onun dünyasına konuk olmaya ne dersiniz? Bir süre için yetişkin dünyasını bir kenara bırakın ve çocuğunuzla gerçekleştirebileceğiniz neşeli aktivitelere göz atın. Oyunlar oynamak, çocuğunuzun en sevdiği çizgi kahramanlarla tanışmak ve birbirinizi daha yakından tanımak için harika öneriler…
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1- Çocuğunuzun sevdiği yiyecekleri, drama ve eğlence katarak birlikte hazırlamak eğlenceli olmaz mıydı? Haydi hep birlikte mutfağa…
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2- Çocuğunuzla birlikte teleskopla gökyüzünü keşfetmek ister misiniz? Özellikle deniz kenarlarında yerleştirilmiş teleskoplar ilginizi çekebilir. Kim bilir bu özel anlar evladınızın edebiyat ya da astronomiye olan ilgisini keşfetmeniz için iyi bir fırsat olur.
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3- Yüz boyama aktivitesiyle çizgi film karakteri olmayı denediniz mi? İzin verin çocuğunuz hem size daha yakın olsun hem de kostüm yapma, boyama, oyun geliştirme gibi yeteneklerini geliştirsin.
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4- Kumdan kale yapmayalı kaç yıl oldu acaba? Çocuğunuzla beraber sahilde taşları inceleyip, deniz kabuklarıyla kumdan kaleleri birlikte süsleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken suyun kaleleri alıp götürmemesi için önce yapının kenarlarına taşlardan bir çit yapmak.
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5- Yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini toplayıp toprağa ekmek heyecanlı olmaz mıydı? Kim bilir belki de önümüzdeki yıl bir meyve ağacınız olur. Bir çocuğun küçük yaşta tabiatı korumayı öğrenmesi gelecek için zannedilenden daha büyük bir teminat.
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6- Hem sizin hem de çocuğunuzun sevdiği filmleri birlikte izlemek, salonun ortasında sevdiğiniz müziklerle dans etmek keyifli olmaz mıydı? En son ne zaman çocukluğunuzdaki gibi dans ettiniz? Bu aktivitenin çocuklarınız kadar size de heyecan vermesi çok mümkün.
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7- Sanatın yaşı yok. Pastel boyaları yeniden ele almanın zamanı geldi. Bakalım ortaya neler çıkacak?
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8- İtiraf edin legolar hepimiz için heyecan verici. Hayal gücünüzü 3 boyutlu dünyaya taşımak istemez misiniz? Haydi hep hayal ettiğiniz gökdelenleri, insanların daima mutlu yaşadığı o rüya şehrini yeniden yapın.
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9- Çocuklarınızın en sevdiği çizgi ve oyun karakterlerini biliyor muyuz? Z kuşağındaki çocuklarımızı hem tehlikelerden korumak hem de iç dünyalarına girmek için birlikte bilgisayar oyunları oynamak keyifli olmaz mı?
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10- Çocuklarımızda merak duygusu uyandırmak için tarihi yerleri birlikte gezip fotoğraflarını çekmek öğretici ve eğlenceli olmaz mı?