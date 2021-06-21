Çocuğunuza yüzmeyi öğretmek için 7 ipucu

1.Adım: Sabır anahtardır Bugünlerde, “sadece doktorların sabrı vardır” ve “sabır erdemdir” gibi, çocuklarına sabır göstermedikleri için ebeveynleri mazur gösteren tonlarca söz vardır. Ve bazen bu sözler sevimli ve esprili olsa da çocuğunuza yüzmeyi öğretmek istiyorsanız bunları tamamen unutmanız gerekir. Çünkü çocuğunuza yeni bir şey öğretmenin en iyi yolu, mümkün olduğu kadar çok sabır göstermek ve çocuğunuz sizden yardım istediğinde aşırı tepki göstermemek ya da kendinizi üzmemektir. Herkesin farklı öğrenme stilleri, kalıpları ve hızları vardır, bu nedenle çocuğunuza yüzmeyi öğretirken sabırlı olun. Ve unutmayın, gerçekten zor göründüğünde sabırlı olmak, genellikle en önemli olduğu zamandır.