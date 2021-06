Çocuğunuza yüzmeyi öğretmek için 7 ipucu

2.Adım: Kolluklar veya can simitleri Her çocuk mayo giyme fikrine farklı tepki verir, bu nedenle çocuğunuz yüzerken kolluk kullanmak istiyorsa kendinizi şanslı sayın. Ancak daha da önemlisi, yüzmeyi öğrenmekte gerçekten zorlanıyorsa, kolluklar hatta can yeleği giymek, bir gün çocuğunuzu boğulmaktan kurtarabilir. Bu nedenle, çocuğunuzu hareketsiz tutmak ve kucağınıza almak için savaşmanız gerekse bile, onların kolluklarla güvende olduklarından emin olun. Çünkü koruyucu kolluklar ve can yelekleri özellikle çocuğunuza yüzmeyi ilk kez öğretmeye başladığınızda çok önemlidir, çünkü bu genellikle çocuğunuzun onlara en çok ihtiyaç duyduğu zamandır. Bu yüzden yeteneklerini abartmayın, güvende olmak üzgün olmaktan her zaman daha iyidir!