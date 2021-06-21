Çocuğunuza yüzmeyi öğretmek için 7 ipucu

Yaz ayları artık başladı ve bununla birlikte uzun bir pandemi döneminin sonunda bol denizli, bol havuzlu tatil planları yapılmaya başlandı. Peki çocuğunuz da bu yaz yüzmeyi öğrensin ve yazın tadını birlikte çıkarmak istiyorsanız, bu sancılı dönemde size bazı ipuçlarımız olacak. Hazırsanız, başlıyoruz…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çocuğunuza yüzmeyi öğretmek asla kolay değildir. Ebeveynlerin çoğu, çocuklarına oldukça genç yaşta yüzme dersleri verir ve ilk denemeyi saçınızı çekmeden geçirmeniz genellikle bir mucizedir. Konu küçük çocukların karmaşık bir şey öğrenmesi olduğunda genellikle, sabır gerektirir ve özellikle yüzme derslerinde boyun ağrılarına hazırlıklı olmak gerekir. Tüm çocuklar birbirinden farklıdır ancak eğer bu yaz çocuğunuza yüzmeyi öğretmek istiyorsanız, mutlaka bu yararlı ipuçlarından bazılarını dikkate aldığınızdan emin olun!
2
1.Adım: Sabır anahtardır
Bugünlerde, “sadece doktorların sabrı vardır” ve “sabır erdemdir” gibi, çocuklarına sabır göstermedikleri için ebeveynleri mazur gösteren tonlarca söz vardır. Ve bazen bu sözler sevimli ve esprili olsa da çocuğunuza yüzmeyi öğretmek istiyorsanız bunları tamamen unutmanız gerekir. Çünkü çocuğunuza yeni bir şey öğretmenin en iyi yolu, mümkün olduğu kadar çok sabır göstermek ve çocuğunuz sizden yardım istediğinde aşırı tepki göstermemek ya da kendinizi üzmemektir. Herkesin farklı öğrenme stilleri, kalıpları ve hızları vardır, bu nedenle çocuğunuza yüzmeyi öğretirken sabırlı olun. Ve unutmayın, gerçekten zor göründüğünde sabırlı olmak, genellikle en önemli olduğu zamandır.
3
2.Adım: Kolluklar veya can simitleri
Her çocuk mayo giyme fikrine farklı tepki verir, bu nedenle çocuğunuz yüzerken kolluk kullanmak istiyorsa kendinizi şanslı sayın. Ancak daha da önemlisi, yüzmeyi öğrenmekte gerçekten zorlanıyorsa, kolluklar hatta can yeleği giymek, bir gün çocuğunuzu boğulmaktan kurtarabilir. Bu nedenle, çocuğunuzu hareketsiz tutmak ve kucağınıza almak için savaşmanız gerekse bile, onların kolluklarla güvende olduklarından emin olun. Çünkü koruyucu kolluklar ve can yelekleri özellikle çocuğunuza yüzmeyi ilk kez öğretmeye başladığınızda çok önemlidir, çünkü bu genellikle çocuğunuzun onlara en çok ihtiyaç duyduğu zamandır. Bu yüzden yeteneklerini abartmayın, güvende olmak üzgün olmaktan her zaman daha iyidir!
4
3.Adım: Yalnız olmayın
Çocuğunuza kendi başınıza yüzmeyi öğretmeye çalışıyorsanız, mutlaka size yardım etmesi için başka birine ulaşmanızı şiddetle tavsiye edin. Çocuğunuza kendi başınıza bakmaya alışmış olsanız bile, suya girdikten sonra işler biraz zorlaşabilir, bu nedenle orada size yardımcı olacak başka bir yüzücünün olması her zaman daha iyidir. Komşu annelerden veya yakın aile üyelerinden yardım istemekten asla utanmayın. Çocuğunuzun, tek bir öğretim stili yerine iki farklı öğretim stiliyle çok daha hızlı öğrenmesi ihtimali vardır. Ayrıca, her şeyin mümkün olduğunca sorunsuz gittiğinden emin olmak için başka bir güvenilir kişiye ihtiyacınız olacaktır.
5
4.Adım: Önce güvenlik
Bu kulağa çok basit gibi geliyor ama genellikle ufak bir dikkatsizlik ney yazık ki olası bir aksiliği de beraberinde getirebilir. Havuzda veya denizde güvenli bir alanınız olduğundan emin olmak, çocuğunuzun nemli ve en önemlisi sağlıklı kalmasını sağlamak da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aldığınızdan daima emin olun. Havanın güzel olduğu bir gün için plan yapın ve boğulma, incinme risklerinin farkında olmayı unutmayın. Ayrıca ilk yardım için suni teneffüs işlemini bilmek veya yapan birinin yakınında olması kesinlikle yararlıdır.
6
5.Adım: Nefes egzersizleri
Çocuğunuza yüzmeyi öğretirken atmanız gereken ilk adımlardan biri, su altında nasıl nefes alacaklarını bildiklerinden emin olmaktır. Bunu yapmanın en iyi yolu geleneksel sayma yöntemidir. İlk önce, çocuğunuzun su altında “baloncuklar üflediğini” izleyin ve size veya havuz duvarına tutunurken beşe kadar sayın. Devam etmeden önce bu tekniğe hakim olmak çok önemlidir.
7
6.Adım: Havuz oyuncakları
Bazıları havuz oyuncaklarının dikkat dağıtıcı olabileceğini düşünür, ancak çocuğunuza yüzmeyi öğretmekte gerçekten zorlanıyorsanız, havuz oyuncakları şimdiye kadar başınıza gelen en iyi şey olabilir. Bazen ilk başladığınızda hem sizin hem de çocuğunuz için gerçekten cesaret kırıcı olabilir ve onlara öğrettiğiniz her şeyi hemen kavrayamayabilirler. Ancak çocuğunuzun yüzmekten vazgeçmesini veya yüzmekten en başta korkmasını istemezsiniz. Bu nedenle, bunun olmamasını sağlamanın en iyi yolu, çocuğunuzun yüzmeyi eğlenmek ve yaz aylarında aktif kalmakla ilişkilendirebilmesi için birkaç su topu gibi oyuncakları yanınızda bulundurmaktır.
8
7.Adım: Profesyonel yardım alın
Son olarak, çocuğunuza kendi başınıza yüzmeyi öğretmek neredeyse imkansız görünüyorsa, pes etmeyin. Bunun yerine iyi bir yüzme hocası seçmeyi deneyebilirsiniz. Etrafınızda eminiz ki pek çok başarılı yüzme eğitmeni vardır. Çocuğunuza kendi başınıza öğretebilirseniz bu dersler gerekli olmayabilir, ancak aynı zamanda yoğun bir çalışma programındaysanız ve çocuğunuzun yüzmeyi öğrenmesini istiyorsanız, onları bazı derslere kaydetmeyi düşünün, kesinlikle buna değecektir.