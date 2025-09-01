×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriÇocuk HaberleriÇocuk Sağlığı Haberleri

Çocuğunuz solaksa dikkat! Baskın eli değiştirmeye çalışmak nörogelişimsel risk taşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Solak#Solak Çocuk#Solak Olmak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 13:06

Solaklık, doğuştan geldiğini belirten uzmanlar hem genetik hem de çevresel etkenlerle şekillenen bir özellik olduğunu söylüyor. Çocukların baskın ellerini değiştirmeye zorlanması nörogelişimsel süreçte dikkat dağınıklığı ve motor beceri sorunlarına yol açabiliyor. Solak bireylerde bazı nörolojik hastalıklara yatkınlığın daha fazla olup olmadığı konusunda ise bilimsel tartışmaların devam ediyor. Uzman Klinik Psikolog Zeynep Betül Alp, solaklığın beyin işleyişi, genetik ve çevresel faktörlerle ilişkisi, nörogelişimsel etkileri, yaratıcılık ve zeka ile bağlantısı hakkında bilgi verdi.