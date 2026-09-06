Çocuğunuz bunu yapıyorsa kızmayın... Sebebi çok kritik olabilir

Okula uyum her çocukta aynı sürede gerçekleşmiyor
Okula başlamak çocuk için yalnızca yeni bir eğitim döneminin başlangıcı değil; aileden ayrılmak, yeni arkadaşlıklar kurmak, kurallara uyum sağlamak ve akademik beklentilerle karşılaşmak anlamına geliyor. Bazı çocuklar bu değişime birkaç gün içinde uyum sağlarken, bazı çocukların daha uzun süre desteğe ihtiyacı olabiliyor.
Özellikle okula gitme zamanı yaklaştığında yoğun kaygı, ağlama, ebeveynden ayrılmak istememe, karın ağrısı veya baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkıyorsa, davranışın altında yatan nedenin araştırılması önem taşıyor.