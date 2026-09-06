Çocuğunuz bunu yapıyorsa kızmayın... Sebebi çok kritik olabilir

Öte yandan kaygı nedeniyle her seferinde okula gitmesine izin vermek de kaçınma davranışını güçlendirebiliyor. Bu noktada yaklaşımın “şefkatli ama kararlı” olması önem taşıyor. Ebeveyn, çocuğa “Okula gitmek seni şu anda gerçekten kaygılandırıyor olabilir. Bunun zor olduğunu anlıyorum. Ama birlikte bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum” mesajını verebilir.