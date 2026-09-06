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Çocuğunuz bunu yapıyorsa kızmayın... Sebebi çok kritik olabilir

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#Okullar Açılıyor#Akran Zorbalığı#Akran Zorbalığı Nedir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 09:07

Okulların açılmasına sayılı günler kala ebeveynleri bir telaş sardı. Okulların açılacak olmasıyla birlikte bazı çocuklarda ağlama, karın ağrısı, baş ağrısı ve okula gitmeyi reddetme gibi davranışlar görülebilir. Klinik Psikolog Buse Başakgil, her “okula gitmek istemiyorum” ifadesinin okul fobisi olmadığını belirterek, davranışın arkasında ayrılık kaygısı, akran zorbalığı, sosyal kaygı veya başarısızlık korkusu bulunabileceğine dikkat çekiyor.