Civanperçeminin faydaları nelerdir? Civanperçeminin kullanımı ve sağlığa etkileri

Civanperçemi çayı da asetik asit sebebiyle tetiklenen kronik ülser hastalığının iyileştirilmesinde de etki göstermektedir. Aynı zamanda karaciğer enzimlerini düzelterek vücudun fabrikası olan bu önemli organın sağlıklı kalmasını sağlamaktadır. Ayrıca da civanperçeminin bazı türleri negatif etki göstererek vücutta mantar oluşumunu engellemektedir.



Son olarak yapılan bir çalışmada anti diyabetik etkisinin olduğu ve diyabet tedavisinde etkin rol oynayabileceği de belirtilmiştir.



Yoğun flavonoid içeriği sayesinde kanser hastalıklarına karşı mücadele etmekte ve antikanserojen etki göstermektedir. Çeşitli türleri, insan eritrosit ve lökositleri üzerinde antioksidan etki göstermektedir.