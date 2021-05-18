Civanperçeminin faydaları nelerdir? Civanperçeminin kullanımı ve sağlığa etkileri
Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan bir bitki. Yüzlerce çeşidi olan bu bitki, ağrı kesici özelliğinden dolayı özellikle regl dönemlerinde tercih edilebiliyor. Peki civanperçeminin faydaları nelerdir? Civanperçeminin kullanımı ve sağlığa etkileri...
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Civanperçemi, yaygın bir şekilde medikal olarak kullanılıyor. Ülkemizde de çeşitli bölgelerde yetişen bu bitki hoş kokusuyla da dikkat çekiyor. Diyetisyen Yeşim İşgüzar, bu bitkinin sağlık üzerindeki etkilerini anlattı, kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
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Civanperçeminin faydaları
Civanperçemi sancı giderici ve ağrı kesici özelliğinden dolayı kadınların regl dönemlerinde kullanılmaktadır. Kadınların adet sürecinde bu bitkiyi kullanmaları rahatlama sağlayacaktır. Ayrıca kadınları rahim kanserine karşı korumaktadır.
Aynı zamanda iştah mekanizmasının kontrolünü sağlamaktadır. Bu özelliği ile bitki ekstraktının çayı, zayıflama diyetlerinde tercih edilmektedir.
Son yıllarda yapılan çalışmalar, kullanılan civanperçemi ekstraktının (bitki özlerinin) yanık yaralarının iyileşmesinde etkili olduğunu ve yara üzerindeki bakteri lokalizasyonunu azalttığını göstermektedir. Bu özelliği ile yanık yaralarında alternatif tedavi olarak yaygınca kullanılmaktadır. Aynı zamanda çeşitli hastalık tedavisinde de etkilidir.
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Civanperçemi çayı da asetik asit sebebiyle tetiklenen kronik ülser hastalığının iyileştirilmesinde de etki göstermektedir. Aynı zamanda karaciğer enzimlerini düzelterek vücudun fabrikası olan bu önemli organın sağlıklı kalmasını sağlamaktadır. Ayrıca da civanperçeminin bazı türleri negatif etki göstererek vücutta mantar oluşumunu engellemektedir.
Son olarak yapılan bir çalışmada anti diyabetik etkisinin olduğu ve diyabet tedavisinde etkin rol oynayabileceği de belirtilmiştir.
Yoğun flavonoid içeriği sayesinde kanser hastalıklarına karşı mücadele etmekte ve antikanserojen etki göstermektedir. Çeşitli türleri, insan eritrosit ve lökositleri üzerinde antioksidan etki göstermektedir.
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Civanperçemi kullanımında bunlara dikkat
Amerikan Gıda ve ilaç Dairesi' ne göre civanperçemi kullanan bazı bireylerde yan etki olarak yalnızca kontakt dermatit ve kurdeşen görüldüğü rapor edilmiştir. Sonuç olarak bu kadar tedavi edici etkisi bulunan bu doğa mucizesinin dikkatli kullanılması ve kullanılmadan önce mutlaka uzmana danışılması gerekmektedir.