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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Çıtır çıtır patates kızartması yapmak için püf noktaları

Evde yaptığınız patates kızartması çıtır çıtır olmuyor diye üzülmeyin. Bu püf noktaları sayesinde patatesleriniz fast food restoranlarında yediğiniz gibi çıtır çıtır olacak!

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1
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Evde yaptığınız patates kızartması çıtır çıtır olmuyor diye üzülmeyin. Bu püf noktaları sayesinde patatesleriniz fast food restoranlarında yediğiniz gibi çıtır çıtır olacak. Hadi, başlayalım!

2
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İşin en önemli püf noktası doğru patatesi seçmek! Patates kızartması için sert ve yeşermemiş olanları tercih edin. Manav ve pazarlarda satılan sarı, kızartmalık patateslerden satın alın.

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Patatesleri güzelce yıkayın. Soyup ince ince dilimleyin.

4
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Geniş bir kasenin içine soğuk su koyun. Patatesleri bu kaseye atıp yarım saat kadar suda bekletin. Bu işlem sayesinde patatesler kararmıyor. Suda bekletildikleri için fazla nişastadan da arınıyor, böylece kızarma esnasında birbirlerine de yapışmıyorlar.

5
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Bekletme sırasında suyun içine 1 çorba kaşığı sirke ekleyin. Sirke, patateslerin kızardıktan sonra çıtır çıtır olmasını sağlar.

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Bekleme süresi olan yarım saat geçtiğinde patatesin suyunu süzün ve etrafa yağ sıçramaması için havlu kağıt yardımıyla iyice kurulayın.

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Eğer patateslerinizi hemen kızartmak yerine buzluğa atmak istiyorsanız, bu sudan çıkarıp kuruladığınız patatesleri una bulayın, fazla unu silkip poşetleyin ve hemen dondurun. Bu sayede marketlerde hazır satılan patateslerin lezzetini elde etmiş olacaksınız.

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Sıra geldi kızartma aşamasına! Bunun için mutlaka derin bir tava ya da tencere seçmelisiniz.

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Zeytinyağı çabuk yanacağı için Ayçiçek yağı tercih etmenizi öneriyoruz.

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Yağı tencereye koyduktan sonra patateslerin hamur haline dönüşmemesi için yağın iyice kızmasını bekleyin.

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Sıcak yağa patatesleri aktarın. Bu aşamada üst üste gelmemeleri için bir kez karıştırın. Patateslerin rengi dönüp sertleşinceye kadar bir daha asla karıştırmayın.

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Altın sarısı rengine dönünce patatesleri havlu kağıt serdiğiniz bir kabın içine alın ki fazla yağ emilsin.

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Patatesler sıcakken tuzunu serpin.

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Bu aşamada kabın üzerine patatesler soğumasın diye kapak kapatmayın, yoksa patatesler yumuşayacaktır.

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Not: Patatesleri kızarttığınız yağı sağlınız için kesinlikle iki kez kullanmayın! Afiyet olsun…

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