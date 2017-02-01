Çıtır çıtır patates kızartması yapmak için püf noktaları

Geniş bir kasenin içine soğuk su koyun. Patatesleri bu kaseye atıp yarım saat kadar suda bekletin. Bu işlem sayesinde patatesler kararmıyor. Suda bekletildikleri için fazla nişastadan da arınıyor, böylece kızarma esnasında birbirlerine de yapışmıyorlar.