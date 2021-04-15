Çiriş otu nedir, nasıl tüketilir? Çiriş otunun faydaları
Besinlerin içerdiği mineral, protein ve vitamin gibi besin öğeleri beslenmede büyük önem taşıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerin yeterli ve dengeli bir beslenme ile alınması gerekiyor. Çiriş otu da pırasaya benzeyen görüntüsüyle ve sağlığı olan yararlarıyla merak edilen bitkilerden biri. Peki çiriş otu nedir, nasıl tüketilir? İşte çiriş otunun faydaları
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Çiriş otu, halk arasında kirgiç, çiviş, yabani pırasa, dağ pırasası gibi isimlerle de bilinir. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yeşil yapraklarını çıkararak pırasayı andıran, faydaları ve lezzetiyle de merak edilen bitkilerden biri. Zambakgiller ailesinden gelen çiriş otu, ülkemizin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir. Diyetisyen M. Turgay Köse, çiriş otunun faydalarını anlattı, nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
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Çiriş otunun faydaları nelerdir?
C vitamini açısından oldukça zengin olan çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendirici ve vücut direncini artırıcı etkiler göstermektedir.
İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı geçmesine yardımcı olmaktadır.
Aynı zamanda idrar söktürücü özellik göstermekte ve basur tedavisinde önerilmektedir.
Özellikle romatizmal ağrıları dindirici ve adet düzenleyici etkisi bulunmaktadır.
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Çiriş otu nasıl tüketilir?
Çay olarak; çiriş bitkisinin yaprakları kaynar suda demlenir, biraz ılıması beklenir ve balla karıştırılarak tüketilebilir.
Toz haline getirilip, yine bal ile birlikte karıştırılarak tüketilebilir.
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Arzu edilirse kavrularak, çeşitli otlarla veya farklı malzemelerle karıştırılıp otlu börek halinde de tüketilebilir. Oldukça lezzetli bir tada sahip olan çiriş otu yemeklerin içerisinde veya sade olarak da yenebilir.
Daha önce tüketmemiş olan bireyler için alerjen etki yaratıp yaratmayacağı konusunda kullanım miktarı zamanla artırılmalıdır. İdrar söktürücü özelliği sebebiyle aşırı tüketimden kaçınmakta yarar vardır. Bunun yanı sıra bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.