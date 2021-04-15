Çiriş otu nedir, nasıl tüketilir? Çiriş otunun faydaları

Arzu edilirse kavrularak, çeşitli otlarla veya farklı malzemelerle karıştırılıp otlu börek halinde de tüketilebilir. Oldukça lezzetli bir tada sahip olan çiriş otu yemeklerin içerisinde veya sade olarak da yenebilir.



Daha önce tüketmemiş olan bireyler için alerjen etki yaratıp yaratmayacağı konusunda kullanım miktarı zamanla artırılmalıdır. İdrar söktürücü özelliği sebebiyle aşırı tüketimden kaçınmakta yarar vardır. Bunun yanı sıra bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.