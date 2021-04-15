Çinko eksikliği nedir, neden olur? Çinko eksikliği belirtileri

Çinko eksikliğinde risk altındaki gruplar Çinko eksikliği ortaya çıktığında, genellikle yetersiz çinko alımı veya emilimi, vücuttan artan çinko kaybı veya artan çinko gereksinimi nedeniyledir. Çinko eksikliği veya yetersizlik riski taşıyan kişilerin günlük diyetlerine iyi çinko kaynakları eklemesi gerekir. Bazı durumlarda ilave çinko da uygun olabilir.



Sindirim bozukluğu ve mide rahatsızlığı olan kişiler



Gastrointestinal cerrahi ve sindirim bozuklukları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve kısa bağırsak sendromu gibi) çinko emilimini azaltabilir ve esas olarak gastrointestinal sistemden ve daha az ölçüde böbrekten gelen endojen çinko kayıplarını artırabilir.



Vejetaryenler



Çinkonun vejetaryen diyetlerden biyoyararlanımı, vejetaryen olmayan diyetlerden daha düşüktür çünkü vejetaryenler, biyolojik olarak kullanılabilir çinko bakımından yüksek olan ve çinko emilimini artırabilen et yememektedir. Ek olarak, vejetaryenler tipik olarak çinkoyu bağlayan ve emilimini engelleyen fitatlar içeren yüksek seviyelerde baklagiller ve tam tahılları tüketirler.



Vejetaryenler ayrıca mayasız ürünlerden (krakerler gibi) daha fazla mayalı tahıl ürünleri (ekmek gibi) tüketerek çinko alımlarını artırabilirler çünkü mayalanma fitatı kısmen bozar; böylece vücut mayalı tahıllardan mayasız tahıllara göre daha fazla çinko emer.



Hamile ve emziren kadınlar



Gebe kadınlar, özellikle hamileliğine marjinal çinko statüsüyle başlayanlar, kısmen yüksek fetal çinko gereksinimi nedeniyle çinkonun yetersiz kalması açısından yüksek risk altındadır. Laktasyon, annenin çinko depolarını da tüketebilir. Bu nedenlerle, çinko için RDA, hamile ve emziren kadınlar için diğer kadınlara göre daha yüksektir.



Yalnızca anne sütüyle beslenen bebekler



Anne sütü, yaşamın ilk 4-6 ayı için yeterli çinko sağlar (2 mg / gün), ancak günde 3 mg ihtiyaç duyan 7-12 aylık bebekler için önerilen miktarlarda çinko sağlamaz. Anne sütünün yanı sıra 7-12 aylık bebekler yaşa uygun yiyecekler veya çinko içeren mama tüketmelidir. Çinko takviyesi, hafiften orta dereceye kadar büyüme başarısızlığı gösteren ve çinko eksikliği olan bazı çocuklarda büyüme oranını iyileştirmiştir.



Alkol bağımlıları



Alkol bağımlılığı olan kişiler yaklaşık % 30-50'si düşük çinko oranına sahiptir. Çünkü etanol tüketimi çinkonun bağırsaktan emilimini azaltır ve idrarla çinko atılımını artırır. Ayrıca, birçok alkolik tarafından tüketilen gıdanın çeşitliliği ve miktarı sınırlıdır ve yetersiz çinko alımına yol açar.