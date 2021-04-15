Çinko eksikliği nedir, neden olur? Çinko eksikliği belirtileri
Çinko, bazı gıdalarda doğal olarak bulunan, diğerlerine eklenen ve besin takviyesi olarak bulunan temel bir mineraldir. Çinko ayrıca birçok soğuk pastilde ve soğuk ilaç olarak satılan bazı reçetesiz ilaçlarda bulunur. Peki nedir çinkoyu vücudumuz için bu kadar değerli kılan? Çinko eksikliği neden olur? İşte çinko eksikliği belirtileri ve hakkında tüm merak edilenler…
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Çinko, hücresel metabolizmanın çeşitli yönlerinde rol oynar. Yaklaşık 100 enzimin katalitik aktivitesi için gereklidir ve bağışıklık fonksiyonunda, protein sentezinde, yara iyileşmesinde, DNA sentezinde ve hücre bölünmesinde önemli rol oynar. Çinko ayrıca hamilelik, çocukluk ve ergenlik döneminde normal büyümeyi ve gelişmeyi destekler ve uygun tat ve koku duyusu için gereklidir. Vücudun özel bir çinko depolama sistemi olmadığından, çinko içeren besin ve takviyelerin düzenli alınması gerekir.
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Çinko hangi yiyeceklerde bulunur?
Birçok yiyecekte çinko vardır. İstiridye, porsiyon başına diğer yiyeceklerden daha fazla çinko içerir, ancak kırmızı et ve kümes hayvanları, diyet listelerindeki çinkonun çoğunu sağlar. Diğer iyi gıda kaynakları arasında fasulye, fındık, belirli deniz ürünleri türleri (yengeç ve ıstakoz gibi), tam tahıllar, zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıllar ve süt ürünleri bulunmaktadır.
Tam tahıllı ekmeklerde, tahıllarda, baklagillerde ve diğer yiyeceklerde bulunan fitatlar çinkoyu bağlar ve emilimini engeller. Bu nedenle, tahıllardan ve bitkisel gıdalardan elde edilen çinkonun biyoyararlanımı, hayvansal gıdalardan daha düşüktür, ancak birçok tahıl ve bitki bazlı gıdalar en iyi çinko kaynaklarıdır.
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Çinko eksikliği nedir, belirtileri nelerdir?
Çinko eksikliği, büyüme geriliği, iştahsızlık ve bozulmuş bağışıklık fonksiyonu ile karakterizedir. Daha ağır vakalarda çinko eksikliği saç dökülmesine, ishale, cinsel olgunlaşmada gecikmeye, iktidarsızlığa, erkeklerde hipogonadizme ve göz ve deri lezyonlarına neden olur. Kilo kaybı, yaraların gecikmiş iyileşmesi, tat anormallikleri ve zihinsel uyuşukluk da ortaya çıkabilir. Bu semptomların çoğu spesifik değildir ve genellikle diğer sağlık durumlarıyla ilişkilidir; bu nedenle çinko eksikliğinin olup olmadığını anlamak için tıbbi muayene gereklidir.
Çeşitli proteinlerin ve nükleik asitlerin bir bileşeni olarak vücutta dağılımı nedeniyle çinko beslenme durumunun laboratuar testleri kullanılarak yeterince ölçülmesi zordur. Plazma veya serum çinko seviyeleri, çinko eksikliğini değerlendirmek için en sık kullanılan göstergelerdir, ancak bu seviyeler, sıkı homeostatik kontrol mekanizmaları nedeniyle hücresel çinko durumunu mutlaka yansıtmaz. Çinko eksikliğinin klinik etkileri anormal laboratuvar indekslerinin yokluğunda ortaya çıkabilir. Klinisyenler çinko takviyesi ihtiyacını belirlerken risk faktörlerini (yetersiz kalori alımı, alkolizm ve sindirim hastalıkları gibi) ve çinko eksikliğinin semptomlarını (bebeklerde ve çocuklarda büyümede bozulma gibi) dikkate alırlar.
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Çinko eksikliğinde risk altındaki gruplar
Çinko eksikliği ortaya çıktığında, genellikle yetersiz çinko alımı veya emilimi, vücuttan artan çinko kaybı veya artan çinko gereksinimi nedeniyledir. Çinko eksikliği veya yetersizlik riski taşıyan kişilerin günlük diyetlerine iyi çinko kaynakları eklemesi gerekir. Bazı durumlarda ilave çinko da uygun olabilir.
Sindirim bozukluğu ve mide rahatsızlığı olan kişiler
Gastrointestinal cerrahi ve sindirim bozuklukları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve kısa bağırsak sendromu gibi) çinko emilimini azaltabilir ve esas olarak gastrointestinal sistemden ve daha az ölçüde böbrekten gelen endojen çinko kayıplarını artırabilir.
Vejetaryenler
Çinkonun vejetaryen diyetlerden biyoyararlanımı, vejetaryen olmayan diyetlerden daha düşüktür çünkü vejetaryenler, biyolojik olarak kullanılabilir çinko bakımından yüksek olan ve çinko emilimini artırabilen et yememektedir. Ek olarak, vejetaryenler tipik olarak çinkoyu bağlayan ve emilimini engelleyen fitatlar içeren yüksek seviyelerde baklagiller ve tam tahılları tüketirler.
Vejetaryenler ayrıca mayasız ürünlerden (krakerler gibi) daha fazla mayalı tahıl ürünleri (ekmek gibi) tüketerek çinko alımlarını artırabilirler çünkü mayalanma fitatı kısmen bozar; böylece vücut mayalı tahıllardan mayasız tahıllara göre daha fazla çinko emer.
Hamile ve emziren kadınlar
Gebe kadınlar, özellikle hamileliğine marjinal çinko statüsüyle başlayanlar, kısmen yüksek fetal çinko gereksinimi nedeniyle çinkonun yetersiz kalması açısından yüksek risk altındadır. Laktasyon, annenin çinko depolarını da tüketebilir. Bu nedenlerle, çinko için RDA, hamile ve emziren kadınlar için diğer kadınlara göre daha yüksektir.
Yalnızca anne sütüyle beslenen bebekler
Anne sütü, yaşamın ilk 4-6 ayı için yeterli çinko sağlar (2 mg / gün), ancak günde 3 mg ihtiyaç duyan 7-12 aylık bebekler için önerilen miktarlarda çinko sağlamaz. Anne sütünün yanı sıra 7-12 aylık bebekler yaşa uygun yiyecekler veya çinko içeren mama tüketmelidir. Çinko takviyesi, hafiften orta dereceye kadar büyüme başarısızlığı gösteren ve çinko eksikliği olan bazı çocuklarda büyüme oranını iyileştirmiştir.
Alkol bağımlıları
Alkol bağımlılığı olan kişiler yaklaşık % 30-50'si düşük çinko oranına sahiptir. Çünkü etanol tüketimi çinkonun bağırsaktan emilimini azaltır ve idrarla çinko atılımını artırır. Ayrıca, birçok alkolik tarafından tüketilen gıdanın çeşitliliği ve miktarı sınırlıdır ve yetersiz çinko alımına yol açar.