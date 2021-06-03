Çinko eksikliği belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? İşte çinko içeren besinler

Çinko içeren besinler Çinko yönünden zengin besinler şu şekilde sıralanabilir;



Kırmızı et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri,

Yumurta,

Süt, peynir ve yoğurt,

Barbunya, nohut ve mercimek gibi baklagiller,

Kinoa, yulaf,

Kuruyemişler,

Mantar gibi besinler çinko açısından zengin gıdalar olup sağlıklı ve düzenli beslenme ile çinko eksikliğinden korunabilirsiniz.



Sağlıksız diyetler, mide bağırsak ameliyatı olan kişiler, mide bağırsak hastalıkları olan kişiler, alkolizm, kronik ishali olan kişiler çinko eksikliği açısından daha fazla risk altındadır. Bu nedenle bu tür durumlarda çinko eksikliği açısından tetkiklerinizi yaptırmanız faydalı olacaktır.