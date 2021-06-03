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Sağlık
Haber Giriş: 03 Haziran 2021 - 13:09 | 

Çinko eksikliği belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? İşte çinko içeren besinler

Yiyeceklerin doğal yapısında bulunan çinko, vücuda mutlaka alınması gereken minerallerden biri. Çünkü hücrelerin bölünmesi, çoğalması, yenilenmesi ve fonksiyonlarını yerine getirmesinde çok önemli görevler üstlenir ve çeşitli metabolik süreçlerde rol oynayan 100'den fazla enzimin yardımcısıdır. Bu mineralin yetersizliği ise çeşitli sorunlara neden olabilir. Peki çinko eksikliği belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? İşte çinko içeren besinler...

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Vücudumuzda yaşamsal fonksiyonların yürütülmesi, yapım ve onarım faaliyetlerinin sürdürülmesi, metabolik ve hormonal dengelerin sağlanması gibi bir çok görevde mineraller önemli görevler üstlenmektedir. Vücudumuzda çok az miktarda bulunmasına rağmen birçok önemli fonksiyonu olan çinkonun bu önemli minerallerden biri olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Rıfat Bozkuş, çinko eksikliğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

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Çinko; hücrelerin bölünmesi, çoğalması, yenilenmesi ve fonksiyonlarını yerine getirmesinde çok önemli görevler üstlenirken birçok metabolik süreçte rol oynayan 100'den fazla enzimin yardımcısıdır.

Bu üstlendiği görevler aracılığıyla çinko, bağışıklık sisteminin çalışması ve korunması, saç ve tırnak sağlığı , koku ve tat alma duyularının korunması, yara iyileşmesi, cinsel fonksiyonların yerine getirilmesi, üremenin sağlanması ve çocuklarda sağlıklı büyümenin sağlanması adına çok önemli fonksiyonları yerine getirmektedir.

3Çinko eksikliği belirtileri nelerdir

Çinko eksikliği belirtileri nelerdir?

Bağışıklık sisteminin yetersizliğini gösteren sık enfeksiyon geçirme ve hastalıkların ağır geçirilmesi durumlarında çinko eksikliği mutlaka akla gelmelidir. Bağışıklık sistemi üzerindeki önemli etkileri nedeniyle koronavirüs döneminde çinko eksikliği daha büyük önem arz etmektedir. Öte yandan çinko eksikliğinde birçok şikayet ve hastalık olabilmektedir. Bu belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Kilo kaybı, iştahsızlık, sağlıklı kilo alamama
Tat ve koku duyusu sorunları
Saç dökülmesi ve tırnak sorunları
Yara iyileşmesinde sorunlar
İshal
Çocuklarda gelişme geriliği
Duygu durum bozuklukları
Cinsel isteksizlik
Üreme sağlığı ile ilgili sorunlar
Akne(sivilce) başta olmak üzere cilt sorunları, ağızda aft
Kan şekeri regülasyonunda bozulma
Kansızlık.

4Çinko eksikliği tedavisi

Çinko eksikliği tedavisi

Çinko eksikliği düşünülen durumlarda mutlaka tetkiklerin yapılarak doktor kontrolünde ilaç kullanılması gerekir. Çünkü gereğinden fazla çinko kullanımı sağlığa zararlıdır.

5Çinko içeren besinler

Çinko içeren besinler

Çinko yönünden zengin besinler şu şekilde sıralanabilir;

Kırmızı et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri,
Yumurta,
Süt, peynir ve yoğurt,
Barbunya, nohut ve mercimek gibi baklagiller,
Kinoa, yulaf,
Kuruyemişler,
Mantar gibi besinler çinko açısından zengin gıdalar olup sağlıklı ve düzenli beslenme ile çinko eksikliğinden korunabilirsiniz.

Sağlıksız diyetler, mide bağırsak ameliyatı olan kişiler, mide bağırsak hastalıkları olan kişiler, alkolizm, kronik ishali olan kişiler çinko eksikliği açısından daha fazla risk altındadır. Bu nedenle bu tür durumlarda çinko eksikliği açısından tetkiklerinizi yaptırmanız faydalı olacaktır.

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