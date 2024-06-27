Çin’deki araştırma şaşırttı! Peynir tüketmek daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir… ‘Bağırsak ve bağışıklık sağlığında çok etkili’

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Peynirin içerdiği zengin besin öğeleri ve probiyotikler sayesinde kemik sağlığını koruyup, bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Çin’de yapılan yeni bir araştırma ise peynir tüketimi ile zihinsel sağlık arasında güçlü bir ilişki olduğu orta çıktı. Bu da peynirin uzun yaşam ve sağlıklı yaşlanma üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor. Peki nasıl oluyor da peynir böyle bir şeye neden oluyor? Hangi peynirler daha çok etkili? İşte detaylar…