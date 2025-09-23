×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Ciltten kalbe, sindirimden bağışıklık sistemine kadar çok yönlü faydaları var! Günde üç tane tüketin

Güncelleme Tarihi:

#Kayısı Çekirdeği#Kayısı Çekirdeği Yenir Mi#Kayısı Çekirdeği Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 12:14

Hem geleneksel tıpta hem de modern farmakolojide kullanımı olan, bitkisel yağlar ve fitokimyasallar açısından değerli kayısı çekirdeğinin, kozmetik, gıda takviyesi ve farmasötik alanlarda sıkça kullanıldığını dile getiren uzmanlar, özellikle acı çekirdeklerin çiğ ve yüksek miktarda tüketiminin ölümcül olabileceğini söylüyor.