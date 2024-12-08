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Ciltte kırışıklık ve sarkma, saçlarda beyazlama sürecini yavaşlatmak mümkün mü? İşte sağlıklı bir yaşlanma için yapmanız gerekenler

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#Cilt Bakımı#Yaşlanma#Yaşlanmayı Geciktirme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 12:11

Yaşlanma, hayatın doğal bir parçası olsa da, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek yaşlanma sürecini daha kaliteli ve konforlu hale getirmek mümkündür. İnsan vücudu zamanla fiziksel değişiklikler gösterir; ciltte kırışıklıklar, saçlarda beyazlama, kas ve kemiklerde zayıflama gibi belirtiler yaşanabilir. Ancak bu süreci yavaşlatmak ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemek için saç, cilt ve vücut bakımı alanında atılacak bazı adımlar vardır. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Güncel Öztürk, sağlıklı bir yaşlanma için yapılabilecekleri sıraladı.