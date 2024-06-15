Cilt yaşlanmasını hızlandıran faktörler nelerdir? Kırışıklıkların en büyük sorumlusu güneş ışığı

Cilt yaşlanması, içsel ve dışsal olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. İçsel yaşlanma, genetik ve biyolojik süreçlerin bir sonucu olarak doğal olarak meydana gelirken, dışsal yaşlanma çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin etkisiyle oluşur.

İçsel yaşlanma, yaş ilerledikçe ortaya çıkan doğal biyolojik süreçlerin bir sonucudur

Yaşlandıkça cildin temel yapı taşları olan kolajen ve elastin proteinlerinin üretimi azalır.