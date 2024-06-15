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Cilt yaşlanmasını hızlandıran faktörler nelerdir? Kırışıklıkların en büyük sorumlusu güneş ışığı

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#Cilt Yaşlanması#Cildi Yaşlandıran Etkenler#Hekstra
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 14:18

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu hem kadınların hem de erkeklerin merak ettiği cilt yaşlanmasına sebep olan ve hızlandıran faktörleri sizler için tüm detaylarıyla anlatıyor.