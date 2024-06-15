Cilt yaşlanmasını hızlandıran faktörler nelerdir? Kırışıklıkların en büyük sorumlusu güneş ışığı

Ayrıca, güneş ışığı cilt kanseri riskini de artırır. Sigara içmek, cilt yaşlanmasını hızlandıran önemli bir faktördür. Sigara dumanı, ciltteki kan akışını azaltarak cildin oksijen ve besin maddeleri alımını engeller. Sigaradaki toksinler kolajen ve elastin üretimini azaltır.
Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, cilt sağlığını olumsuz etkiler. Antioksidanlardan zengin meyve ve sebzelerden yoksun bir diyet, serbest radikallerin cilde zarar vermesine neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi ise ciltte glikasyon adı verilen bir sürece yol açarak kolajen yapısını bozar.