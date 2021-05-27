Cilt lekeleri için nelere dikkat edilmeli? Cilt lekelerine karşı bakım önerileri
Ciltte meydana gelen lekeler bazen rahatsız edici olabiliyor. Güneşe maruz kalmayla da UV ışınlarının cildin derinlerine nüfuz ederek pigmentasyona ve cildin yaşlanmasına neden olabiliyor. Peki için nelere dikkat edilmeli? İşte cilt lekelerine karşı bakım önerileri
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Cilt lekeleri farklı nedenlerle meydan gelebiliyor. Bunun yazın güneş veya kullanılan ürüler de olabilir. Peki bunun için nelere dikkat edilmeli? İşte öneriler...
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Cilt lekeleri için nelere dikkat edilmeli?
Güneş koruyucu kullanın: Leke oluşumunda en önemli etken ultraviyole ışığı olduğu için yüz ve eller gibi leke oluşumuna yatkın alanları yaz kış demeden 30 -50 koruma faktörlü güneş koruyucularla koruyun. Güneş koruyucu kremi dışarı çıkmadan en az 20 dakika önce sürün ve ortalama 3 saat sonra yenilemeniz gerektiğini unutmayın. Aklınızda bulunsun, araba ve pencere camı güneş ışınlarını engellemiyor. Bu nedenle ultraviyole A’nın tümü, B’nin de yüzde 35’i camdan geçiyor. Bulutlu günlerde yüzde 60, gölgede de yüzde 50 oranında güneş ışığına maruz kalıyoruz. Dolayısıyla güneş koruyucu ürünleri bu ortamlarda da kullanmayı ihmal etmeyin.
Fazla makyaj yapmayın: Makyajda kullanılan özellikle pudra ve fondöten gibi ürünlerin kaliteli olmasına özen gösterin. Makyaj altı olarak seçilen kremlerin gün ışığında leke oluşumuna neden olabilecek A vitamini ve meyve asitleri (AHA ) ya da bitki özleri içermemesine dikkat edin. Güneşe çıkarken foto hassasiyet yaratmaması için parfüm, deodorant ve alkol içeren kozmetikler, bitkisel yağlar da sürmemeye dikkat edin. Aklınızda bulunsun, lekelerin üzerine fondöten öncesinde mercan rengi bir kapatıcı uygulamanız, kahverengi lekeleri gözlerden saklayacaktır.
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Vitamin yönünden zengin beslenin: E ve C vitamini antioksidandan zengin besinler arasında yer alıyorlar. C vitamini ciltte kollajen üretimini destekliyor ve ultraviyole ışınlara karşı ciltte hasarı onarmaya yardım ediyor. E vitamini de ayrıca lekeleri tirozinaz enzimini azaltarak baskılıyor. A vitamini de cilt yaşlanmasında ve leke düzeltmede etkili oluyor. Tüm bu faydaları nedeniyle yeşil sebzeler, kivi, çilek, narenciye ananas, ay çekirdeği ile bademi sofranızdan eksik etmeyin.
Yeşil çay ve bitter çikolata tüketin: Yeşil çay ve bitter çikolata antioksidan özellikleri sayesinde ciltte lekelenme riskini azaltıyorlar. İçerdikleri bu antioksidan maddelerle cilt yaşlanması ve leke oluşturan serbest radikallerin vücuttan atılmasını sağlıyor, cilt kan akımını arttırıyor ve güneşin zararlı etkilerinden cildi koruyorlar. Haftada birkaç fincan yeşil çay ve haftada 2 kez bitter çikolata tüketmeniz cilt sağlığınıza olumlu etki gösterecektir.
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Cilt lekelerine karşı bakım önerileri
Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca, cilt lekelerine karşı bakım önerilerini sıraladı:
Bulutlu günlerde bile her zaman UVA ve UVB koruyucu güneş kremi kullanın. Antioksidan içerikli ürünler kullanın. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçının. Cilt bakımınıza pigmentasyonla mücadele etmek için tasarlanmış bir parlatıcı ürün eklemek. Onu temizledikten sonra ilk kullandığınız ürün yapmak ve gece gündüz tonlamak zamanı geri almanıza yardımcı olabilir. Eski stil tonerler ve yüksek kokulu ürünler gibi sert alkol kullanan ürünlerden kaçınılmalı.