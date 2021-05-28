Cilt kanseri nedir? Cilt kanseri belirtileri, nedenleri ve tedavisi

UV ışınlarına en çok maruz kalan yüz, boyun ve el gibi bölgelerde daha çok görülürken, vücudun hiç güneş almayan bölgelerinde de ortaya çıkabiliyor. Deri kanserleri çok farklı renk ve şekillerde oluşabilirken, kendi kendine düzenli vücut ve ben muayenesi yapılarak ve doktor kontrolleri ile değişikliklerin gözlemlenmesi büyük önem taşıyor. Peki cilt kanseri belirtileri nelerdir, neden olur, nasıl tedavi edilir? İşte konuyla ilgili detaylar...