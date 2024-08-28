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Cilt bakımı deyip geçmeyin! Kişiye özel olarak planlanmalı

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#Cilt#Cilt Sorunları#Cilt Problemleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 08:29

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, herkesin kendine has cilt bakım rutinine sahip olması gerektiğini belirtti ve merak edilenleri sizler için anlattı.