Cilt bakımı deyip geçmeyin! Kişiye özel olarak planlanmalı

Cilt yapısı büyük rol oynar

Cilt, genetik faktörler, çevresel etmenler ve yaşam tarzına bağlı olarak çeşitli tiplerde olabilir: kuru, yağlı, karma veya normal. Cilt tipinin belirlenmesi, bakım ürünlerinin ve yöntemlerinin doğru seçilmesi açısından kritik bir adımdır.

Kuru ciltler genellikle pullanma, sıkışma ve kuruluk hissi yaşar. Nemlendirici ve besleyici ürünler kullanılması önerilir. Yağlı cilt ise parlama ve akne gibi sorunlar yaşanabilir. Yağ dengesini sağlayan ve gözenekleri temizleyen ürünler tercih edilmelidir. Karma ciltlerde ise cildin bazı bölgeleri kuru, bazı bölgeleri ise yağlı olabilir.

Bu durumda, cilt tipine uygun ürünler kullanarak denge sağlanmalıdır. Normal ciltte ise genellikle dengeli ve sağlıklı görünür. Ancak, yaşa bağlı olarak bakım ihtiyaçları değişebilir.