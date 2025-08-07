×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Çilek, karpuz, kiraz en riskli meyvelerden! Nefes darlığı, ağızda karıncalanma, hırıltılı solunum gibi belirtiler varsa dikkat!

Güncelleme Tarihi:

#Meyve Alerjisi#Gıda Alerjisi#Gıda İntoleransı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 08:52

Meyve yedikten sonra nefes darlığı, ağızda karıncalanma, hırıltılı solunum, konuşma güçlüğü, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, bayılma, kan basıncında düşme gibi ciddi şok belirtilerine neden olan meyve alerjisi hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Üstelik meyve alerjileri saman nezlesi ve gıda intoleransı ile karıştırılıyor. Çocuk Alerji Uzmanı Profesör Doktor Gülbin Bingöl ile alerji riski yüksek yaz meyvelerini ve dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk.