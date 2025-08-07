Çilek, karpuz, kiraz en riskli meyvelerden! Nefes darlığı, ağızda karıncalanma, hırıltılı solunum gibi belirtiler varsa dikkat!

1- Hangi yaz meyveleri alerjiye daha sık neden oluyor?

Yaz meyveleri taze ve lezzetli olmalarının yanı sıra bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjiye daha sık neden olan yaz meyveleri şunlardır:

Çilek (En yaygın alerjen yaz meyvelerindendir), karpuz (özellikle polen alerjisi olan kişilerde çapraz reaksiyona neden olabilir), kiraz, şeftali ve nektarin (kabuklarında bulunan bazı proteinler alerjik olabilir), erik, kavun…