Çilek, karpuz, kiraz en riskli meyvelerden! Nefes darlığı, ağızda karıncalanma, hırıltılı solunum gibi belirtiler varsa dikkat!

4- Yaz meyvelerine bağlı alerjik reaksiyonlar genellikle nasıl belirtilerle ortaya çıkar?
Hafif Belirtiler (En yaygın olanlar):
Bu belirtiler genellikle meyve yendikten hemen sonra (dakikalar içinde) ortaya çıkar.
Ağızda, dudaklarda, dilde kaşıntı veya karıncalanma, boğazda rahatsızlık veya kaşıntı, dudak, dil veya göz çevresinde hafif şişlik hapşırma, burun akıntısı (polen ilişkiliyse), ciltte hafif döküntü veya kızarıklık
Bu tablo genellikle oral alerji sendromu (OAS) ile uyumludur ve çoğu kez çiğ meyveye karşı olur. Pişmiş hali genellikle tolere edilir.
Orta Düzey Belirtiler:
Yüzde, ellerde veya ayaklarda yaygın şişlik, kurdeşen (ürtiker), mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, ishal
Ciddi Belirtiler (Nadir – Anafilaksi riski):
Bu belirtiler acil müdahale gerektirir. Nefes darlığı, hırıltılı solunum, boğazda daralma hissi veya konuşma güçlüğü, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, bayılma, kan basıncında düşme (şok belirtileri)