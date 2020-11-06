Cildinizi kışa hazırlamanın yolları

Cilt bakımınızı değiştirin Kış yaklaşırken, nemlendirmeye yardımcı olmak için cilt bakım ürünlerinizden bazılarını değiştirmeniz gerekir. Yüz için daha ağır bir nemlendirici veya yüz yağı kullanmak cildin nemlenmesini korumaya yardımcı olabilirken, krem ​​veya yağ bazlı bir peeling kullanmak cildin ağırlaşmasını önlemeye yardımcı olur. Nemlendirici özelliği olan bir temizleyici kullanmalısınız. Günlük rutininiz sırasında cildinizin doğal yağlarının kaybolmamasına yardımcı olur. Mümkün olduğunda, akşamları nazik bir temizleyici kullanmaya çalışın ve sabahları sadece su kullanın.