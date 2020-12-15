Cildinizi içten besleyin! İşte cilt sağlığı için en doğru gıdalar…

Biotin ve selenyum cilt sağlığınız için biçilmiş kaftan Cilt sağlığı söz konusuysa bir diğer önemli vitamin de biotindir. Biotin, deri, tırnak ve saç hücrelerinde bulunur. Eğer yeterli miktarda alınmazsa dermatit ve saç dökülmesi gibi durumlara yol açabilir. Biotin yönünden en zengin besinler ise muz, yumurta ve yulaf ezmesi. Diğer bir yandan selenyum, bakır ve çinko da cilt sağlığını destekleyen en önemli mineraller arasında yerini alıyor. Özellikle selenyum antioksidan etkisi sayesinde cildi güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor. Yumurta, sarımsak ve deniz ürünleri bol miktarda selenyum içerir.