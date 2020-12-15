Cildinizi içten besleyin! İşte cilt sağlığı için en doğru gıdalar…
Cildimiz, nemini ve parlaklığını kaybettiğinde yorgun ve sağlıksız bir görünüme sahip oluruz. Daha sağlıklı, canlı ve parlak bir cilde sahip olmak için kişisel ihtiyaçlarımıza uygun cilt bakımı kadar doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmak da büyük önem taşıyor.
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Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan; et, süt, tahıl, sebze, meyve ve yağ grubundaki sağlıklı besin öğelerini yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmenin cilt sağlığı için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söylüyor ve önerilerini sıralıyor.
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C ve E vitaminleri cilt sağlığının en büyük destekçilerinden. Antioksidan kapasitesi yüksek olan bu vitaminler, güneş ışığı, sigara ve çevre kirliliği gibi cilde zarar veren etkenlerle savaşarak deri hücrelerindeki DNA hasarını azaltır ve cildi korumaya yardımcı olur. Bu nedenle turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, yeşil biber, brokoli gibi C vitamininden zengin yiyecekleri beslenmenize dahil etmeniz gerekiyor. Bitkisel yağlar, badem, fındık, ayçekirdeği gibi gıdalar ise iyi birer E vitamini kaynağıdır.
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Biotin ve selenyum cilt sağlığınız için biçilmiş kaftan
Cilt sağlığı söz konusuysa bir diğer önemli vitamin de biotindir. Biotin, deri, tırnak ve saç hücrelerinde bulunur. Eğer yeterli miktarda alınmazsa dermatit ve saç dökülmesi gibi durumlara yol açabilir. Biotin yönünden en zengin besinler ise muz, yumurta ve yulaf ezmesi. Diğer bir yandan selenyum, bakır ve çinko da cilt sağlığını destekleyen en önemli mineraller arasında yerini alıyor. Özellikle selenyum antioksidan etkisi sayesinde cildi güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor. Yumurta, sarımsak ve deniz ürünleri bol miktarda selenyum içerir.
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Bal yaşlanmayı geciktirir, Hindistan cevizi yağı cildin nemini korur
Cilt sağlığı konusunda en etkili besinlerden biri de baldır. Bal, cildin nemini korumasına ve yaşlanma etkilerinin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca cilde parlaklık verir. Cildin neminin korunmasına yardımcı olan bir diğer besin ise hindistan cevizi yağıdır. İçerdiği E vitamini sayesinde cildin nemli, yumuşak ve kırışıklıklardan arınmış bir hale gelmesini sağlar.
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Mucizevi bir besin: Ananas
Anavatanı Orta Amerika olan ananas, günümüzde tüm tropik bölgelerde yetişiyor ve kolayca ulaşılabilen bir meyve. İçeriğindeki bromelain enzimi sayesinde sağlık üzerinde birçok olumlu etkiye sahip. Ayrıca bol miktarda antioksidan, vitamin ve mineral içeriyor.
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Ananas, cildi yumuşatır ve güneşin neden olduğu olumsuz etkilerden cildin korunmasını sağlar. İçerdiği bromelain enzimi hem ciltteki gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur hem de iltihaplanmayı önler.
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Su olmazsa olmaz
Suyun, bir şifa kaynağı olduğunu hemen hepimiz biliyoruz. Cilt sağlığımız için gün içerisinde tükettiğimiz su miktarı çok önemli. Su, cildin kurumasını önler, hücre yenilenmesini ve metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar. Bu nedenle bol su içiniz.
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Bunlardan uzak durun
Son olarak en önemli noktalardan biri de cildimize zarar veren etkilerden uzak durmaktır. Alkollü içecekler, mayonez, salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünleri, yağlı ve şekerli hamur işleri, salamura gibi çok tuzlu gıdalar sağlıklı bir cilt için uzak durmamız gereken besinler arasında yerini alıyor.