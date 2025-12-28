Cildinizdeki morarmaların sebebi bu olabilir! Yemeklerinize zerdeçal katarak riski azaltabilirsiniz

Görünürde basit bir kilo problemi gibi dursa da özellikle kadınları etkileyen kronik bir rahatsızlık olan lipödem, hem fiziksel hem de duygusal açıdan yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor. Bu nedenle lipödemli bireyler için özel olarak planlanmış bir beslenme düzeni ve yaşam tarzı yaklaşımı büyük önem taşıyor. Doğru beslenme sayesinde hem şikayetlerde azalma sağlanabiliyor hem de yaşam kalitesi artırılıyor. Uzman Diyetisyen Büşra Şen, vücuttaki ödem ve iltihabı azaltmaya yönelik beslenme önerilerinde bulundu.