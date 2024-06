İLTİHAPLANMAYI ÖNLEMEK VE CİLT ELASTİKİYETİNİ ARTIRMAK İÇİN AVOKADO

C ve E vitaminlerinin her ikisi de cilt, tırnak ve saç sağlığına katkıda bulunduğu bilinen güçlü antioksidanlardır. Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından 2017 yılında yapılan bir çalışma, C vitamini ve E vitamini arasında bir sinerji olduğunu, bu kombinasyonun özellikle aşırı UV ışınlarına maruz kalmanın neden olduğu cilt iltihabını azaltmada etkili olduğunu ortaya koydu.