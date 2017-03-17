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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Çikolatalı ekmek (bapka) tarifi

Bol tereyağı ile zenginleştirilmiş bir ekmek çeşidi olan "Bapka"yı daha önce hiç tatmış mıydınız?

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1
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Bol tereyağı ile zenginleştirilmiş bir ekmek çeşidi olan "Bapka"yı daha önce hiç tatmış mıydınız?

2Malzemeler
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Malzemeler



200 ml süt
50 gr toz şeker
10 gr toz maya
2 adet yumurta
520 gr un
bir tutam tuz90 gr tereyağı

İçi İçin:
300 gr bitter çikolata
100 gr file badem
1 çay kaşığı tarçın

Üzerine:
1 yumurta sarısı

3
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Süt, maya ve ölçülü şekerden 1 kaşık alınır.

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Hepsi bir kaseye konup 10-15 dakika bekletilir.

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Hamur için verilen tüm malzeme birlikte yoğurulur.

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Üzeri ıslak bir bezle kapatılarak 1 saat mayalanmaya bırakılır.

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Mayalanma bitiminde 1 cm kalınlığında dikdörtgen bir hamur açılır.

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İçine rendelenmiş çikolata, badem ve tarçın serpilir.

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Eninden rulo olarak yuvarlanır.

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Yuvarlak kek kalıbı yağlanır. Rulo hamur dikkatli bir şekilde içine konur, iki ucu birleştirilir ve tekrar üzeri kapatılarak 45 dakika daha mayalanmaya bırakılır.

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Üzerine 1 yumurta sarısı ve 1 kaşık süt karıştırılarak hazırlanan sos sürülür.

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200 dereceye ısıtılan fırında 30-35 dakika kadar pişirilir.

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