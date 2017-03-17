Çikolatalı ekmek (bapka) tarifi

Bol tereyağı ile zenginleştirilmiş bir ekmek çeşidi olan Bapkayı daha önce hiç tatmış mıydınız?200 ml süt50 gr toz şeker10 gr toz maya2 adet yumurta520 gr unbir tutam tuz90 gr tereyağıİçi İçin:300 gr bitter çikolata100 gr file badem1 çay kaşığı tarçınÜzerine:1 yumurta sarısıSüt, maya ve ölçülü şekerden 1 kaşık alınır. Hepsi bir kaseye konup 10-15 dakika bekletilir.Hamur için verilen tüm malzeme birlikte yoğurulur. Üzeri ıslak bir bezle kapatılarak 1 saat mayalanmaya bırakılır.Mayalanma bitiminde 1 cm kalınlığında dikdörtgen bir hamur açılır. İçine rendelenmiş çikolata, badem ve tarçın serpilir. Eninden rulo olarak yuvarlanır. Yuvarlak kek kalıbı yağlanır. Rulo hamur dikkatli bir şekilde içine konur, iki ucu birleştirilir ve tekrar üzeri kapatılarak 45 dakika daha mayalanmaya bırakılır.Üzerine 1 yumurta sarısı ve 1 kaşık süt karıştırılarak hazırlanan sos sürülür. 200 dereceye ısıtılan fırında 30-35 dakika kadar pişirilir.