Çikolata şelalesi tarifi

Püf Noktası:Sufleler piştikten sonra hiç zaman kaybetmeden sunuma hazır etmeniz gerekiyor. Yani ikram etmeden sadece 10 dk önce fırına vermelisiniz. Aksi halde içindeki çikolata tamamen donabiliyor.



Not: Bu tarif tulayca-yemek.com yazarı Tülay Etkin'e aittir.