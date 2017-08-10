Çikolata şelalesi tarifi

Yemesi keyifli, yapımı ise çok pratik! 3 adet yumurta 4 yemek kaşığı toz şeker 1 tutam tuz 170 gr bitter çikolata 2 yemek kaşığı un 110 gr tereyağı Göz kararı süslemek için pudra şekeri ve çilekMuffin kaplarını katı yağ ile yağlayın ve biraz un serpiştirin.Kalıbı sallayarak unun yayılmasını sağlayın.En son kalıbı ters çevirip fazla unun düşmesini sağlayın.Bitter çikolataları tereyağıyla birlikte benmari usulü eritin.Başka bir kapta yumurtaları tuz ve şekerle birlikte iyice çırpın.Unu da ekleyip karıştırmaya devam edin.Karışıma eritilmiş yağlı bitter çikolatayı yavaş yavaş akıtarak ve aynı zamanda karıştırarak yedirin.Hazır olan çikolatalı karışımı muffin kalıplarına paylaştırın.200 derece ısınmış fırında 10 dakika kadar pişirin.Pişen suflelerin üzerine pudra şekeri serpin.Çilekle süsleyin.Çikolatalı suflenizi servis edebilirsiniz.Püf Noktası:Sufleler piştikten sonra hiç zaman kaybetmeden sunuma hazır etmeniz gerekiyor. Yani ikram etmeden sadece 10 dk önce fırına vermelisiniz. Aksi halde içindeki çikolata tamamen donabiliyor. Not: Bu tarif tulayca-yemek.com yazarı Tülay Etkin'e aittir.