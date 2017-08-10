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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Çikolata şelalesi tarifi

Yemesi keyifli, yapımı ise çok pratik!

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1Çikolata şelalesi tarifi
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Çikolata şelalesi tarifi

Yemesi keyifli, yapımı ise çok pratik!

2Malzemeler:
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Malzemeler:

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

170 gr bitter çikolata

2 yemek kaşığı un

110 gr tereyağı

Göz kararı süslemek için pudra şekeri ve çilek

3
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Muffin kaplarını katı yağ ile yağlayın ve biraz un serpiştirin.

Kalıbı sallayarak unun yayılmasını sağlayın.

4
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En son kalıbı ters çevirip fazla unun düşmesini sağlayın.

Bitter çikolataları tereyağıyla birlikte benmari usulü eritin.

5
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Başka bir kapta yumurtaları tuz ve şekerle birlikte iyice çırpın.

Unu da ekleyip karıştırmaya devam edin.

6
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Karışıma eritilmiş yağlı bitter çikolatayı yavaş yavaş akıtarak ve aynı zamanda karıştırarak yedirin.

Hazır olan çikolatalı karışımı muffin kalıplarına paylaştırın.

7
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200 derece ısınmış fırında 10 dakika kadar pişirin.

Pişen suflelerin üzerine pudra şekeri serpin.

8
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Çilekle süsleyin.

Çikolatalı suflenizi servis edebilirsiniz.

9
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Püf Noktası:Sufleler piştikten sonra hiç zaman kaybetmeden sunuma hazır etmeniz gerekiyor. Yani ikram etmeden sadece 10 dk önce fırına vermelisiniz. Aksi halde içindeki çikolata tamamen donabiliyor.

Not: Bu tarif tulayca-yemek.com yazarı Tülay Etkin'e aittir.

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