Çikolata kisti nedir, neden olur? Çikolata kisti belirtileri ve tedavisi
Çikolata kisti, kadınlarda sık görülen bir sorun. Bu hastalık bazı durumlarda hemen kendini gösterebilirken bazen de ilerlemiş bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Ayrıca kadınlarda doğurganlığı da etkileyebiliyor. Peki çikolata kisti nedir, neden olur? İşte çikolata kisti belirtileri ve tedavisi
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Çikolata kisti, yumurtalıklar, bağırsaklar ve üreme dokularındaki endometriyal doku büyüdüğünde ortaya çıkar. Pek çok kadın bu sorunla karşılaşıyor. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, "çikolata kisti nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?" sorularını yanıtladı. İşte detaylar...
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Çikolata kisti nedir?
Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, rahmin içini dolduran doku tabakasına ait hücrelerin rahim dışına yerleşip büyümesiyle oluşur. Çikolata kisti genel olarak alt karın boşluğu, yumurtalıklar ve mesane gibi organlarda ortaya çıkar.
Kadınlarda sıkça karşılan probleme çikolata kisti denmesinin sebebi; yumurtalıklarda oluştuğunda her adet döneminde dökülen kan ve dokunun oluşan kist içinde birikerek çikolata gibi kahverengi bir görünüm almasıdır.
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Çikolata kisti neden olur?
Çikolata kistinin oluşma nedeni veya nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte çeşitli risk faktörleri vardır. Bunlar;
Bağışıklık sorunları,
Çevresel faktörler,
Retrograd menstrüasyon,
Genetik nedenler,
Doku farklılaşması,
Lenf sistemi.
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Çikolata kisti belirtileri
Kronik yorgunluklar söz konusu olduğunda olası hastalıkları akla getirebilir. Sürekli yorgun hissetmek, stresli olmak ve konsantrasyon zorluğu çekmek gibi sorunlar, çikolata kisti sebebiyle yaşanıyor olabilir. Ayrıca;
Bel, sırt ve karın ağrısı yaşamak,
Cinsel ilişki sırasında ağrı ve acı hissetmek,
Tuvaletini yaparken çok zorlanmak ve acı duymak,
Kanlı idrar,
Hamile kalmada güçlük çekmek,
Kısırlık, çikolata kistinin belirtileri olabilir.
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Tedavisi
Çikolata kistleri yumurtlamayı engellediğinden tedavide erken teşhis oldukça önemlidir. Bu sebeple herhangi bir belirtiler gözlemlendiği takdirde mutlaka bir uzmana başvurulmalı.
Tedavi hastanın yaşına ve hastalığın seviyesine göre belirlenir. Bu durumda daha çok hastalığı kontrol altına alınması ve yarattığı şikayetleri azaltmaya yönelik tedani uygulanır. Bazı kişilere bu hastalık için üretilen ilaçlar aracılığıyla medikal bir tedavi uygulanırken, bazı hastalar için de cerrahi yöntemler tercih ediliyor.