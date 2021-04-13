Çikolata kisti nedir, neden olur? Çikolata kisti belirtileri ve tedavisi

Tedavisi Çikolata kistleri yumurtlamayı engellediğinden tedavide erken teşhis oldukça önemlidir. Bu sebeple herhangi bir belirtiler gözlemlendiği takdirde mutlaka bir uzmana başvurulmalı.



Tedavi hastanın yaşına ve hastalığın seviyesine göre belirlenir. Bu durumda daha çok hastalığı kontrol altına alınması ve yarattığı şikayetleri azaltmaya yönelik tedani uygulanır. Bazı kişilere bu hastalık için üretilen ilaçlar aracılığıyla medikal bir tedavi uygulanırken, bazı hastalar için de cerrahi yöntemler tercih ediliyor.