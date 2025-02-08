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Çiğ sebzeler mi yoksa pişirilmiş olanlar mı daha sağlıklı? Diyetisyenlerden önemli ipuçları…

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#Sağlık#Sebze#Çiğ Sebzeler Sağlıklı Mı?
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 09:02

Sağlıklı beslenme, modern yaşamın vazgeçilmezi olurken, sebzelerin pişirilme şekli de büyük bir öneme sahip. Uzmanlar, farklı pişirme yöntemlerinin besin değerlerini nasıl etkilediğini araştırıyor. Peki, çiğ sebzeler mi yoksa pişirilmiş olanlar mı daha sağlıklı? İşte diyetisyenlerden önemli ipuçları…