Çiğ sebzeler mi yoksa pişirilmiş olanlar mı daha sağlıklı? Diyetisyenlerden önemli ipuçları…

HANGİ PİŞİRME YÖNTEMİ EN SAĞLIKLISI?

Genel olarak, pişirme süresi ne kadar kısa olursa, besin maddeleri o kadar fazla korunuyor. Bir başka diyetisyen Amber Pankonin ise buharda pişirme ve mikrodalgada pişirmenin en besleyici yöntemler olduğunu belirtiyor. Bu yöntemler, pişirmek için yağ gerektirmemesi nedeniyle de avantaj sağlıyor.



