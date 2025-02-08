Çiğ sebzeler mi yoksa pişirilmiş olanlar mı daha sağlıklı? Diyetisyenlerden önemli ipuçları…

ÇİĞ SEBZELER PİŞMİŞ OLANLARDAN HER ZAMAN DAHA MI SAĞLIKLI?
Carlene Thomas, yüksek ısıya uzun süre maruz kalmanın birçok besin maddesini bozabileceğini altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:
-- Ancak pişirme, sebzelerdeki hücre duvarlarını yumuşatarak sindirimini kolaylaştırır ve biyoyararlanımı artırır. Yani, vücudun sebzelerin besin maddelerini emme yeteneği artar.
-- Örneğin, pişmiş domatesler çiğ olanlara göre kanserle savaşan antioksidan likopenin daha fazlasını serbest bırakırken, pişmiş havuçlar emilebilen daha fazla beta karoten içeriyor. Balkabakları, havuçlar ve tatlı patateslerin kızartılması, vücuttaki iltihapla savaştığı bilinen karotenoidleri artırıyor.