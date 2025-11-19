Çiğ patates dilimleri soğuk algınlığını iyileştirir mi?

* Güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturun
Eyalet Üniversitesi Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi Bölüm Başkanı Ruth MacDonald, hastalığı önlemeye yardımcı olmak için sağlıklı proteinler, yağlar ve karbonhidratlardan dengeli bir diyet tüketmeli ve bol çeşitli meyve ve sebze yemelisiniz, dedi.
* Susuz kalmayın
Özellikle kusma ve ishal durumlarında, bol su içmek vücudun susuz kalmasını önlemek açısından önemlidir. Ayrıca potasyum ve sodyum gibi elektrolitleri yeterince aldığınızdan emin olun; bu maddeler genellikle çocuk içeceklerine ve sporcu içeceklerine eklenir.