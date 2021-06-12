Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu zayıflatır mı? İşte chia tohumunun vücuda etkileri

Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu, tüm bitkiler arasında en yüksek omega 3 yağ asitleri içeriğine sahiptir. Kolesterol içermez. Yapılan çalışmalarda, omega-3 yağ asidinin dengeli alımının kalp ve damar sağlığı açısından yararlı olduğu gösterilmektedir. Ancak chia tohumundaki bitkisel kaynaklı omega-3 yağ asitleri vücutta yağlı balıklarda bulunan omega-3 kadar verimli kullanılamaz.



Gluten içermez, bu nedenle çölyak hastaları ve glüten intoleransı olan bireyler tarafından rahatlıkla kullanılabilir.



Diğer bitkisel protein kaynaklarına göre, yapısında vücut için gerekli olan elzem aminoasitler daha fazladır.