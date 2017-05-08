Cevizli turta tarifi

Cevizin kakao ile buluştuğu leziz bir lezzet sizlerle... Çok hafif, sünger dokulu, çikolata, ceviz ve bademden dolayı çılgın bir tadı olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz!
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Malzeme Listesi:
• 6 adet yumurta
• 3 çorba kaşığı kuvvetli hazırlanmış kahve
• 200 gr toz şeker
• 140 gr fırınlanmış ve un haline gelmiş ceviz
• 75 gr badem unu
• 2 çorba kaşığı kakao
• 1/2 çay kaşığı tarçın
• 1/4 çay kaşığı tuz
Üzeri:
• 160 gr bitter çikolata
• 100 ml süt kreması
• 2 çorba kaşığı tereyağı
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Tarif:
Fırın 160 dereceye ısıtılır. Büyük bir kaseye 6 yumurtanın sarısı konur ve limon rengi olup, kıvamı koyulaşıncaya kadar (6 dakika kadar) çırpılır.
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İçine hazırlanan kahve konur.
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Şekerin 1/3 ü yavaş yavaş ilave edilir. Şeker eriyinceye kadar çırpılır.
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Toz ceviz, şekerin 1/3'ü, toz badem, kakao ve tarçın bir kaseye konur, karıştırılır.
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Bu kuru karışımın yarısı düşük hızda çırpılırken yumurta sarılarına ilave edilir. Daha sonra da geri kalan kuru karışım sarılara ilave edilir.
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Büyük bir kaseye yumurta akları ve tuz konur, yumuşak kar oluncaya kadar çırpılır. Yumurta aklarının önce bir kısmı hamuru hafifletmek için karışıma katılır, sonra geri kalan kısmı ilave edilir. 23 cm’lik kelepçeli kalıp yağlanmadan içine hamur konur ve 35-40 dakika kadar pişirilir.
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Soğutulduktan sonra kalıptan çıkarılır.
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Krema ısıtılır, ocaktan alınır.
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Çikolata ufak parçalara ayrılır, kremaya katılır, sürekli karıştırarak erimesi sağlanır.
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Yumuşak tereyağı da içine konur.
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Pürüzsüz bir karışım elde edilince turtanın üzerine dökülür. Ceviz taneleri ile süslenir.