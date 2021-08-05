Ceviz yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar? Ceviz yağının vücuda etkileri
Ceviz yağı, omega-3 yağ asitleri yönünden zengindir. Ayrıca doğal bir antioksidan kaynağı olan ceviz yağı, protein, magnezyum ve bakır gibi mineraller açısından da önemli bir kaynak. Peki ceviz yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar? İşte ceviz yağının vücuda etkileri
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1
Cevizin doğrudan yenerek, suyu şeklinde veya ceviz yağı şeklinde tüketiminin 3'e ayrıldığını belirten Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, ceviz yağının faydalarını anlattı.
2
Ceviz yağının faydaları nelerdir?
Ceviz yağının cildi güzelleştirici etkisi herkes tarafından bilinmektedir. Bunun sebebi ise içerisinde bulunan E vitamininden kaynaklanmaktadır.
Bu yağ aminoasitleri aktif hale getirdiği için yıpranma ve kırışıklıkların tedavisinde takviye edici bir yapısı vardır. İçerisinde yer alan mineral, antioksidanlar ve vitaminler sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirir ve doğal bir nemlendirici görevi görür.
3
Vücudumuzun tüm yükünü çeken ayaklarımız için bulunmaz çözümler sunar. Özellikle ayak mantarlarına karşı ceviz yağı kullanımı çok etkili ve önerilen bir yöntemdir. Ceviz yağı mantar olan yerlere sürülerek rahatlıkla kullanılabilir.
Sedef ve egzama hastalığı ciltte kuruluk, pul pul olma gibi sorunlar yaşatır. Ceviz yağı bu hastalığın tedavisinde tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabilir.
4
Yağ, içerdiği proteinler ile saç derisinde bulunan bakterileri ve ölü hücreleri yok ederek saçı nemlendirir ve saç dökülmesini azaltır.
Saç köklerini güçlendirerek, saça parlaklık ve hacim sağlar. Kepek sorununa karşı da etkili bir bitkisel yağdır.
5
Kişiden kişiye değişmekle birlikte ceviz yağı kullanımı sonucunda saçlarının uzadığını söyleyenlerin sayısı da fazladır. Buradaki tüm önerilerimiz genel geçer herkesin işine yarayacak etkilerdir. Yine de unutulmamalıdır ki herkesin cilt tipi farklılıklar gösterir. Bu yüzden aklınıza takılan her durumda, dermatoloğunuza danışmayı ihmal etmeyin.