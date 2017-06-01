Ceviz turtası tarifi

Fırın 160 dereceye ısıtılır. Büyük bir kaseye 6 yumurtanın sarısı konur ve limon rengi olup, kıvamı koyulaşıncaya kadar (6 dakika kadar) çırpılır.
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Şekerin 1/3 ü yavaş yavaş ilave edilir. Şeker eriyinceye kadar çırpılır.
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Toz ceviz, şekerin 1/3'ü, toz badem, kakao ve tarçın bir kaseye konur, karıştırılır. Bu kuru karışımın yarısı düşük hızda çırpılırken yumurta sarılarına ilave edilir. Daha sonra da geri kalan kuru karışım sarılara ilave edilir.
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İçine hazırlanan kahve konur.
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Büyük bir kaseye yumurta akları ve tuz konur, yumuşak kar oluncaya kadar çırpılır.
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Yumurta aklarının önce bir kısmı hamuru hafifletmek için karışıma katılır, sonra geri kalan kısmı ilave edilir.
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23 cm’lik kelepçeli kalıp yağlanmadan içine hamur konur ve 35-40 dakika kadar pişirilir.
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Soğutulduktan sonra kalıptan çıkarılır. Krema ısıtılır, ocaktan alınır. Çikolata ufak parçalara ayrılır, kremaya katılır, sürekli karıştırarak erimesi sağlanır. Yumuşak tereyağı da içine konur ve pürüzsüz bir karışım elde edilince turtanın üzerine dökülür. Ceviz taneleri ile süslenir.
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Not: Bu tarif http://www.oyascuisine.com sitesinden Oya Emerk'e aittir.