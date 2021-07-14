Ceviz suyu zayıflatır mı, ne işe yarar? İşte ceviz ve ceviz suyunun faydaları

Ceviz suyu zayıflatır mı? Ceviz ve suyun birlikte tüketilmesinin olumsuz bir etkisi yoktur. Bildiğimiz gibi ceviz çok faydalı bir besindir.



Akşamdan suyun içerisinde bekletilen cevizlerin sabah suyunun içilmesinin ise vücudumuza ekstra sağlayacağı bir fayda yoktur ve bu suyun zayıflatıcı etkisi de bulunmaz. Dolayısıyla cevizlerin suda bekletilip bu suyun içilmesi çok da anlamlı değildir.



Ceviz, lifli yapısı ve içerisindeki önemli yağ asitleriyle zaten kilo kontrolü üzerinde faydalıdır. Dolayısıyla cevizin kendisini tükettiğimizde faydalarından yararlanmış oluruz.