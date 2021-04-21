Ceviz suyu nelere iyi gelir, nasıl hazırlanır? Ceviz suyunun faydaları
Cevizin insan sağlığına çeşitli faydaları var. Bitkisel omega 3 yağ asidi, E vitamini ve polifenolik bileşik içeriği çok yüksektir. Peki ya zengin bir içeriğe sahip olan cevizin suyu... Ceviz suyu nelere iyi gelir, nasıl hazırlanır? İşte ceviz suyunun faydaları..
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Ceviz, doymamış yağ asitlerinden zengin bir yağlı tohum. Bitkisel omega 3 yağ asidi, E vitamini ve polifenolik bileşik içeriği yönünden de zengin. Cevizdeki baskın olan bu bileşikler antioksidan özellikle beraber anti-enflamatuar biyoaktiviteye sahip olduğu için kanser, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok hastalığa karşı koruyucu olabilir. Peki ya ceviz suyu? Diyetisyen Deniz Zünbülcan, ceviz suyunun vücuda etkileri anlattı, nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.
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Cevizin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor, tansiyonu düzenliyor ve kan pıhtılaşmasını önlüyor. Ayrıca beyin ve zeka gelişimi için de çok önemli bir besin. Özellikle çocukların beslenmesine mutlaka eklenmeli.
Lifli yapısıyla insülin direncinin düşmesine ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olmasının yanı sıra düzenli tüketildiğinde de sindirimi düzenleyerek kabızlıktan korur.
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Ceviz suyunun faydaları
Ceviz suyunun bilimsel anlamda zayıflatıcı ya da kolesterol düşürücü etkisi yok. Ancak tüketilmesinin olumsuz etkileri de yoktur. Fakat suyu içmekte zorlanıyorsanız, suda bekleterek tüketebilirsiniz. Tabii cevizin suyu ile beraber cevizleri yemeyi de ihmal etmemelisiniz.
Ceviz suda bekletildiği zaman oluşan olumlu etki ise cevizin içindeki fitik asit miktarının azalması ile beraber sindiriminin kolaylaşması.
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Ceviz suyu nasıl hazırlanır?
Kuruyemişler suyu, ılık suyla hazırlanır. Çünkü ılık su, enzim inhibitörlerini nötralize eder. 7-24 saat içinde enzim inhibitörlerinin çoğu parçalanır.
Ceviz suyu hazırlamak için; ılık suyu 1 orta boy bardağa koyun. 3-4 tam ceviz içini ekleyin ve sıcak bir yerde gece boyunca bekletin. Ceviz suyu içmek istiyorsanız günlük hazırlamanızda fayda vardır.