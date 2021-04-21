Ceviz suyu nelere iyi gelir, nasıl hazırlanır? Ceviz suyunun faydaları

Ceviz, doymamış yağ asitlerinden zengin bir yağlı tohum. Bitkisel omega 3 yağ asidi, E vitamini ve polifenolik bileşik içeriği yönünden de zengin. Cevizdeki baskın olan bu bileşikler antioksidan özellikle beraber anti-enflamatuar biyoaktiviteye sahip olduğu için kanser, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok hastalığa karşı koruyucu olabilir. Peki ya ceviz suyu? Diyetisyen Deniz Zünbülcan, ceviz suyunun vücuda etkileri anlattı, nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.