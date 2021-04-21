MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Ceviz suyu nelere iyi gelir, nasıl hazırlanır? Ceviz suyunun faydaları
GeriSağlık Ceviz suyu nelere iyi gelir, nasıl hazırlanır? Ceviz suyunun faydaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık
Haber Giriş: 21 Nisan 2021 - 10:35 | 

Ceviz suyu nelere iyi gelir, nasıl hazırlanır? Ceviz suyunun faydaları

Cevizin insan sağlığına çeşitli faydaları var. Bitkisel omega 3 yağ asidi, E vitamini ve polifenolik bileşik içeriği çok yüksektir. Peki ya zengin bir içeriğe sahip olan cevizin suyu... Ceviz suyu nelere iyi gelir, nasıl hazırlanır? İşte ceviz suyunun faydaları..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Ceviz, doymamış yağ asitlerinden zengin bir yağlı tohum. Bitkisel omega 3 yağ asidi, E vitamini ve polifenolik bileşik içeriği yönünden de zengin. Cevizdeki baskın olan bu bileşikler antioksidan özellikle beraber anti-enflamatuar biyoaktiviteye sahip olduğu için kanser, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok hastalığa karşı koruyucu olabilir. Peki ya ceviz suyu? Diyetisyen Deniz Zünbülcan, ceviz suyunun vücuda etkileri anlattı, nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.

2

Cevizin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor, tansiyonu düzenliyor ve kan pıhtılaşmasını önlüyor. Ayrıca beyin ve zeka gelişimi için de çok önemli bir besin. Özellikle çocukların beslenmesine mutlaka eklenmeli.

Lifli yapısıyla insülin direncinin düşmesine ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olmasının yanı sıra düzenli tüketildiğinde de sindirimi düzenleyerek kabızlıktan korur.

3Ceviz suyunun faydaları

Ceviz suyunun faydaları

Ceviz suyunun bilimsel anlamda zayıflatıcı ya da kolesterol düşürücü etkisi yok. Ancak tüketilmesinin olumsuz etkileri de yoktur. Fakat suyu içmekte zorlanıyorsanız, suda bekleterek tüketebilirsiniz. Tabii cevizin suyu ile beraber cevizleri yemeyi de ihmal etmemelisiniz.

Ceviz suda bekletildiği zaman oluşan olumlu etki ise cevizin içindeki fitik asit miktarının azalması ile beraber sindiriminin kolaylaşması.

4Ceviz suyu nasıl hazırlanır

Ceviz suyu nasıl hazırlanır?

Kuruyemişler suyu, ılık suyla hazırlanır. Çünkü ılık su, enzim inhibitörlerini nötralize eder. 7-24 saat içinde enzim inhibitörlerinin çoğu parçalanır.

Ceviz suyu hazırlamak için; ılık suyu 1 orta boy bardağa koyun. 3-4 tam ceviz içini ekleyin ve sıcak bir yerde gece boyunca bekletin. Ceviz suyu içmek istiyorsanız günlük hazırlamanızda fayda vardır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi