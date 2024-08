Çeşitli kimyasallar kullanılarak üretiliyor, son dönemde çok tartışılıyor! Kafeinsiz kahve sağlığa zararlı mı?

Suyla işlenmiş kafeinsiz kahvelerin ambalajlarında bunu belirten ifadeler yer alıyor. Ancak buna rağmen ikna olmayanlara da üretici firmanın internet sitesine girip kontrol etme tavsiyesinde bulunan Brenner, "Gizli saklı bir şey yok. Merak edilen her şey ortada" ifadelerini kullandı.

The New York Times'ın "Is Decaffeinated Coffee Bad for You?" başlıklı haberinden derlenmiştir.