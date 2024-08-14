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Çeşitli kimyasallar kullanılarak üretiliyor, son dönemde çok tartışılıyor! Kafeinsiz kahve sağlığa zararlı mı?

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#Sağlık#Yaşam#Kafeinsiz Kahve
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 08:36

Kahve seven ama kafeinin etkilerini hissetmek istemeyen birçok kişi kafeinsiz kahveye başvuruyor. Ancak kafeinsiz kahvenin geçirdiği işleme süreçleri, sağlık endişelerini de beraberinde getiriyor. Peki uzmanlar ne diyor?