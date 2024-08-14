Çeşitli kimyasallar kullanılarak üretiliyor, son dönemde çok tartışılıyor! Kafeinsiz kahve sağlığa zararlı mı?

Geçtiğimiz nisan ayında ABD Çevre Koruma Ajansı, metilen klorürün birçok alanda kullanımını yasaklayan bir karar aldı. Ancak bu madde hâlen kafeinsiz kahve üretiminde kullanılıyor çünkü ülkede yiyecek ve içeceklerle ilgili idari kararlar Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) yetki alanında. Öte yandan FDA yönergelerinde, kafeinsiz kahvenin içerdiği metilen klorür miktarının yüzde 0,001'den fazla olmaması gerektiği belirtiliyor.

Kuhl, "Bir başka deyişle kendinizi tehlikeli düzeyde metilen klorüre maruz bırakmaya yetecek kadar kafeinsiz kahve içmeniz neredeyse imkânsız" diye konuştu.