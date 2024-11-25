CDC açıkladı: Bu sebze en sağlıklısı! Besin deposu olması dışında kalp sağlığını destekliyor kanser riskini azaltıyor…

6- CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI

Son olarak, tere otu cilt sağlığını destekleyici özellikleriyle de dikkat çekiyor. C vitamini, beta-karoten ve lutein gibi antioksidanlar, cildin elastikiyetini ve parlaklığını artırabilir. Poon, özellikle C vitamininin kolajen üretimi için gerekli olduğunu ve cildin sıkılığını koruyarak ince çizgilerin görünümünü azaltabileceğini ifade ediyor.

Özetle tere otu, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına entegre edilebilecek, besin değeri yüksek bir sebze olarak öne çıkıyor. Uzmanların önerilerine göre, bu küçük yeşil yaprak, sağlığınızı desteklemenin en etkili yollarından biri olabilir.



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