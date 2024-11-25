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CDC açıkladı: Bu sebze en sağlıklısı! Besin deposu olması dışında kalp sağlığını destekliyor kanser riskini azaltıyor…

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#Sağlık#Tere Otu#Terenin Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 12:02

Sağlıklı beslenme, günümüzün en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Bu bağlamda, sebzelerin rolü oldukça önemli. Ancak, her sebze eşit derecede besleyici değil. Fakat bir tanesi var ki, besin yoğunluğu açısından diğer sebzelerden daha üst sıralarda yer alıyor.