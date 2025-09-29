Çayın renkleriyle gelen şifa haritası: siyah mı, yeşil mi, beyaz mı? Hangisi neye iyi geliyor?

Son yıllarda yeşil çay siyah çaya göre daha popüler oldu.

Yeşil çayda ve çoğu siyah çayda da bulunan flavonoidler sayesinde, bu içecek metabolizmayı hızlandırması, kolesterolü düşürmesi ve hatta kan basıncını iyileştirmesi ile ünlüdür.

Siyah çay, aslında yeşil çayın oksitlenmiş bir versiyonudur ve bu nedenle hala çok sağlıklıdır.

Telegraph’a konuşan özel çay firması sahibi Alex Probyn. “İnsanlar yeşil çayın siyah çaydan çok daha sağlıklı olduğunu varsayar, ancak kimyasal olarak aralarında çok az fark vardır” diedi.

The Telegraph'ın beslenme uzmanı Sam Rice, şeker içermediği sürece “günde dört veya beş fincan siyah çay” içip sağlığınız için faydalarını görebileceğinizi söylüyor.