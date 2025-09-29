Çayın renkleriyle gelen şifa haritası: siyah mı, yeşil mi, beyaz mı? Hangisi neye iyi geliyor?

Yeşil çay
Yeşil çay, çaylar arasında gerçek bir süperstardır: Kalbinizi korumak ve beyin sağlığınızı güçlendirmek için özellikle yararlı olduğu bilinen bir tür polifenol olan kateşinleri bol miktarda içerir.
Birçok araştırma, bol miktarda yeşil çay içmenin çeşitli kanser türlerine karşı bir miktar koruma sağlayabileceğini göstermektedir. Yeşil çaydaki en güçlü kateşin EGCG olarak bilinir ve bazı araştırmalar, bu madde açısından zengin bir diyetin hem Alzheimer hem de Parkinson hastalığını önleyebileceğini göstermektedir.
Yeşil çayın toz halindeki formu olan matcha, son birkaç yılda moda olan bir süper gıda haline gelmiştir. Rice, “Bu, antioksidan içeriği özellikle yüksek bir yeşil çay türüdür” diyor. “Çay yoluyla tükettiğiniz miktarı en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, matcha en iyi seçenek olabilir.”
Probyn, “genellikle daha genç çay yapraklarından yapıldığı için” yeşil çayın ortalama olarak siyah çaydan daha az kafein içerdiğini açıklıyor, ancak araştırmalar yeşil çayın siyah çaydan daha fazla L-Theanine içerdiğini ve bu sayede daha sakinleştirici bir içecek olduğunu ve kafeinin neden olduğu titremeyi daha az tetiklediğini gösteriyor.
Rice, genel olarak, yeşil çayın siyah çaydan ortalama olarak daha fazla antioksidan içerdiğini, bu nedenle paranızın karşılığını daha fazla aldığınızı ancak siyah çayın da sağlık açısından faydalarının çok benzer olduğunu söyledi.
Birçok kişi, yeşil çayın iştah kesici etkisi nedeniyle kilo vermeye yardımcı olduğuna inanmaktadır. Bazı hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, yeşil çayın gerçekten kilo alımını önleyebileceğini gösteriyor.
Ancak insanlarda, yeşil çay içmenin neden olduğu önemli kilo değişiklikleri, geleneksel olarak süt eklemeden servis edildiği için, şekerli, sütlü siyah çay veya köpüklü latte içiminin azalmasının bir yan etkisi olabilir.