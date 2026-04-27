Çay keyfi kâbusa dönebilir: Poşet çaylardan gelen gizli tehlike

LABORATUVAR BULGULARI ENDİŞE VERİCİ

Yapılan bir çalışmada, tek bir plastik çay poşetinin bir fincan sıcak çaya yaklaşık 2,3 milyon mikroplastik ve 14,7 milyar nanoplastik saldığı tespit edildi. Başka araştırmalarda ise polipropilen ve naylon çay poşetlerinden litre başına 100 bin ile 1 milyon arasında nanoplastik salındığı tahmin ediliyor.

Ayrıca mikrodalgada ısıtmanın bu salınımı artırdığı belirtilirken, farklı çay poşeti türleri arasında da önemli farklar bulunduğu ortaya kondu. Dokunmamış (non-woven) poşetlerin yüksek miktarda parçacık saldığı, dokuma naylon poşetlerin ise daha düşük seviyelerde salınıma neden olduğu belirlendi.

Öte yandan biyolojik olarak parçalanabilir veya kompostlanabilir olarak pazarlanan çay poşetlerinin de tamamen güvenli olmadığı ifade ediliyor. Araştırmalar, bu tür poşetlerin de milyarlarca mikroskobik plastik parçacığı çevreye ve içeceklere salabildiğini gösteriyor.