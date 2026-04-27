Çay keyfi kâbusa dönebilir: Poşet çaylardan gelen gizli tehlike

KANSERLE OLASI BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR
Bazı araştırmalar, özellikle kolorektal kanser dokularında sağlıklı dokulara kıyasla daha yüksek seviyede mikroplastik ve nanoplastik bulunduğunu ortaya koydu. Bu durum, sindirim sistemi kanserleriyle olası bir bağlantı olabileceği yönünde endişeleri artırıyor. Daha geniş kapsamlı bir çalışmada ise mikroplastiklerin akciğer, mide, kan, beyin, karaciğer, pankreas, rahim ağzı ve testis kanserleri dahil birçok kanser türünde insan dokusunda bulunduğu tespit edildi.
Bunun yanı sıra mikroplastiklerin ‘sünger’ gibi davranarak çevredeki zararlı kimyasalları emebildiği ve bunları vücut dokularına taşıyabildiği belirtiliyor. Bu kimyasallar arasında ftalatlar ve ağır metaller yer alıyor. Söz konusu maddelerin hormon dengesini bozabileceği ve meme, prostat ve yumurtalık kanseri gibi çeşitli kanser türleriyle ilişkilendirildiği biliniyor.
Ayrıca yapılan son analizler, çay demlenirken ftalatlar ve bisfenol A (BPA) gibi kimyasalların da içeceğe karışabileceğini ortaya koydu. Ancak bu maddelerin doğrudan çay poşetinden mi yoksa kopan plastik parçacıklardan mı kaynaklandığı henüz kesin olarak belirlenmiş değil.