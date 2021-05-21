Çay ağacı yağı neye iyi gelir, nasıl kullanılır? Çay ağacı yağının faydaları

Boğaz iltihabı problemleri: Buhar ile yapılan tedaviler nefes açma dahil bir çok alanda çok başarılıdır. Çay ağacı yağını sıcak suya karıştırıp buharını soluyarak yapacağınız uygulama balgam sökümünde çok işe yarayacaktır. Sadece boğazınız değil aynı zamanda göğüs hastalıkları, nefes darlığı gibi sorunlarda da çay ağacı yağı rahat nefes almayı sağlar.



Nefes kokusu sorunları: Kötü kokan nefes, plak, diş eti iltihabı gibi oral sorunların tedavisinde kullanılan çay ağacı yağı, bakteri oluşumunu engellemede çok başarılıdır. Gece yatmadan önce ılık bir suya damlatacağınız 3-4 damla yağ ile yapacağınız gargara bu alanda faydalı olacaktır.



Çamaşırlarınızda oluşan mikrop ve bakteri sorunları: Çamaşır yıkarken yumuşatıcı bölümüne ekleyeceğiniz 3-4 damla çay ağacı yağı, çamaşırlarınıza ferah bir koku verirken aynı zamanda antiseptik özelliği sayesinde mikrop ve bakterilerin ölmesini sağlayacaktır. Bu sayede daha hijyenik çamaşırlara sahip olacaksınız.