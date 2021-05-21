Çay ağacı yağı neye iyi gelir, nasıl kullanılır? Çay ağacı yağının faydaları
Çay ağacı yağı, çay ağacı bitkisinin yapraklarının damıtılmasıyla elde edilen bir yağ türü. Cilt sorunlarına iyi gelen bu yağ, binlerce yıldır antiseptik ve antibakteriyel özelliği ile kullanılmaktadır. Peki çay ağacı yağı neye iyi gelir, nasıl kullanılır? Çay ağacı yağının faydaları...
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Çay ağacı Mersingiller cinsine aittir; bu cins çoğu Avustralya’ya özgü olan 200 civarı yeşil ağaçtan ve çalıdan oluşur. Çay ağacının yapraklarından damıtılarak yapılan çay ağacı yağı Batı bitkisel tıbbına yakın zamanda dahil olmuştur. Ayrıca Kesik, yara, mantar gibi sorunların tedavisinde birebirdir. Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Çay ağacı yağının faydaları
Bulaşıcı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bu hastalıkların başlıcaları içerisinde; kızamık, su çiçeği, gribal enfeksiyon ve soğuk algınlıklarını sayabiliriz.
Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde faydalıdır. Solunum yolları, astım, boğaz ağrısı, öksürük gibi rahatsızlıklarda kullanılır.
Ağız, diş ve boğaz temizliği tedavisinde başarılıdır.
Bakteri ve mantarların sebep olduğu; ciltte aşırı yağlanma, siğil, kaşıntı, döküntüler, kepek gibi cilt hastalıklarına karşı doğal antiseptiktir.
Güneş yanıklarına ve derideki soyulmalarına iyi gelir.
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Çay ağacı yağı nasıl kullanılır?
Mantar enfeksiyonları: Vücudumuzun tüm uzuvlarında meydana gelen mantar enfeksiyonlarında kullanılır. Ayak tırnaklarında oluşan mantara karşı çay ağacı yağını günde 3 kez olmak üzere 3 ay boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Güneş yanığı ve kızarıklık:Güneşten kaynaklı kızarıklık ve yanıklarda doğrudan seyrelterek (badem, zeytin yağı vb.) cildinize sürebileceğiniz gibi güneş kremine 2-3 damla koyarak kullanabilirsiniz.
Akne sorunu: Akneler üzerine doğrudan uygulanan yağ ile çözüm bulabilirsiniz. Tahriş olmaması için günde 2’den fazla sürülmemeli, ayrıca cildinizin alerjik durumunu yakınen takip etmelisiniz.
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Boğaz iltihabı problemleri: Buhar ile yapılan tedaviler nefes açma dahil bir çok alanda çok başarılıdır. Çay ağacı yağını sıcak suya karıştırıp buharını soluyarak yapacağınız uygulama balgam sökümünde çok işe yarayacaktır. Sadece boğazınız değil aynı zamanda göğüs hastalıkları, nefes darlığı gibi sorunlarda da çay ağacı yağı rahat nefes almayı sağlar.
Nefes kokusu sorunları: Kötü kokan nefes, plak, diş eti iltihabı gibi oral sorunların tedavisinde kullanılan çay ağacı yağı, bakteri oluşumunu engellemede çok başarılıdır. Gece yatmadan önce ılık bir suya damlatacağınız 3-4 damla yağ ile yapacağınız gargara bu alanda faydalı olacaktır.
Çamaşırlarınızda oluşan mikrop ve bakteri sorunları: Çamaşır yıkarken yumuşatıcı bölümüne ekleyeceğiniz 3-4 damla çay ağacı yağı, çamaşırlarınıza ferah bir koku verirken aynı zamanda antiseptik özelliği sayesinde mikrop ve bakterilerin ölmesini sağlayacaktır. Bu sayede daha hijyenik çamaşırlara sahip olacaksınız.
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Kullanırken dikkat!
Aşırı ve bilinçsiz kullanım nedeniyle bazı sorunlar yaşamanız olasıdır. Özellikle göz çevreniz ve kasıklarınız gibi hassas alanlarda daha dikkatli olmanız gerekir. Havaya bıraktığı gaz gözünüzü yakabilir, hassas bölgeleriniz tahriş olabilir. Yine aşırı yağı soluma nedeniyle baş dönmesi, kusma gibi yan etkiler görülebilir. Bu durumda hızlıca o ortamdan uzaklaşmanız, vücudunuzda mevcut ise ılık suyla temizlemeniz gerekmektedir. Her ihtimale karşı bir doktora görünmenizi de şiddetle tavsiye ederim.