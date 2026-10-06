Çarpıcı sonuç: Çay ve kahve arasında sağlık yarışı! Tüm ezberleri bozdu... Nerede yanlış yapılıyor?

BEYİN SAĞLIĞINDA İKİ İÇECEK DE ARAŞTIRILIYOR
Kahve ve çay arasındaki rekabet, beyin sağlığı söz konusu olduğunda da devam ediyor. Araştırmalar, her iki içeceğin de bunama ve inme riskiyle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Harvard Tıp Fakültesi araştırmacılarının 130 binden fazla kişinin verilerini incelediği çalışmada, günde iki ila üç fincan kafeinli kahve tüketiminin daha düşük demans riskiyle ilişkili olduğu bildirildi. Benzer bir ilişki günde bir ila iki fincan çay tüketiminde de gözlendi.
2025 yılında yayımlanan ve yaklaşık 205 bin İngiliz orta yaşlı yetişkini dokuz yıl boyunca takip eden başka bir araştırmada ise düzenli şekersiz kahve tüketimi ile Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının yanı sıra nörodejeneratif hastalıklardan ölüm riskinin daha düşük olması arasında ilişki bulundu. Ancak uzmanlar önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor: Bu çalışmaların büyük bölümü gözlemsel. Yani araştırmalar kahve veya çay tüketimi ile daha iyi sağlık sonuçları arasında ilişki ortaya koyuyor ancak bu içeceklerin söz konusu sonuçlara doğrudan neden olduğunu kesin olarak kanıtlamıyor.