Çarpıcı sonuç: Çay ve kahve arasında sağlık yarışı! Tüm ezberleri bozdu... Nerede yanlış yapılıyor?

Kafein, uyanıklığı ve kısa vadeli konsantrasyonu artırabiliyor. Bu nedenle kahve, yoğun çalışma veya dikkat gerektiren dönemlerde çaya kıyasla daha güçlü bir etki yaratabiliyor. Ancak uzmanlar burada da ölçü konusunda uyarıyor. Fazla kafein tüketimi kaygıyı artırabilir, aşırı uyarılmaya neden olabilir ve özellikle uyku düzenini bozabilir. Dolayısıyla kısa süreli konsantrasyon artışı uzun vadede yorgunluk ve dikkat sorunlarıyla sonuçlanabilir.

Prof. Spector, uzun vadeli sağlık yararlarıyla ilişkilendirilen kahve tüketiminin genel olarak günde yaklaşık iki ila dört fincan aralığında yoğunlaştığını belirtiyor.