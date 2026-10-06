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Çarpıcı sonuç: Çay ve kahve arasında sağlık yarışı! Tüm ezberleri bozdu... Nerede yanlış yapılıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Metabolik Sağlık#Çay Ve Kahve#Kardiyovasküler Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 08:53

Türkiye’nin vazgeçilmezi çay ile son yıllarda popülaritesini hızla artıran kahve, bu kez sağlık açısından karşı karşıya geldi. Araştırmalar iki içeceğin de önemli sağlık etkileri olabileceğini ortaya koyarken, bazı alanlarda denge birinden yana değişiyor. Günlük hayatın vazgeçilmezi olan bu iki içecekle ilgili araştırmalardan çıkan sonuçlar ise dikkat çekici.