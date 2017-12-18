Çanakkale’de yiyebileceğiniz 5 yöresel yemek

Bin bir çeşit çorbasından hamur işine, sebzelerinden balığa her türlü yemeği birbirinden lezzetlidir. İşte sizin için en sevilen lezzetlerin özel tarifleri...
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1
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Çanakkale bölgesinin geleneksel yemeklerini bilmeyen yoktur. Bin bir çeşit çorbasından hamur işine, sebzelerinden balığa her türlü yemeği birbirinden lezzetlidir. İşte sizin için en sevilen lezzetlerin özel tarifleri.
Fotoğraflar: Hürriyet arşiv
2
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Ovmaç Çorbası
Malzemeler:
1 adet küçük boy soğan 2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı 1 çay kaşığı biber salçası ya da kırmızı pul biber 1 su bardağı un ½ bardak su, 1 tatlı kaşığı tuz 1,5 lt su
Hazırlanışı: Küçük bir kuru soğanı küp küp doğrayın ve sıvı yağa dökün. Soğan pembeleştiğinde bir çay kaşığı salça ekleyip karıştırın. Üzerine 1,5 litre su ekleyip kaynatın. Başka bir kapta bir su bardağı una yarım su bardağı su katıp topaklanana kadar karıştırın. Bu karışımı kaynayan harca yavaş yavaş ekleyin. Eklerken diğer yandan karıştırmaya devam edin ve tuzunu ekleyin. 10-15 dakika sonra pişen çorbayı ateşten alın.
3
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Tumbi
Malzemeler:
½ su bardağı zeytinyağı 1 su bardağı göce 1 adet orta boy soğan, 2 adet patlıcan, 2 adet domates ½ bağ maydanoz 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı karabiber 2 bardak su
Hazırlanışı: Soğanları ince ince doğrayın ve pembeleşinceye kadar kavurun. Pembeleştiğinde göceyi ekleyin. Üzerine küp küp kestiğiniz domatesleri ekleyin. Daha sonra patlıcanları ekleyip kavrulana kadar bekleyin. Tuz, pul biber ve karabiberi ilave edip, kavurmayı bitirdiğinizde 2 bardak su ekleyip tavanın ağzını kapatın. Karışım soğumadan bir tepsiyi yağlayın ve malzemeleri oval şekillerde tepsiye yerleştirin. Bu şekilde dizdiğiniz tumbilerin üzerine hazırladığınız zeytinyağı ve salça karışımını sürün ve 100 derecedeki fırınınızda pişirin.
4
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Melki Yemeği
Malzemeler:
2 kg melki 4 adet soğan 1 yemek kaşığı domates salçası 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay bardağı zeytinyağı 5 su bardağı su
Hazırlanışı: Melkinizi iyice yıkadıktan sonra soyup doğrayın. İnce ince kıydığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurup, salça, melki, tuz ve su ekleyip 30 dakika pişirin. Suyu azaldıkça pişene kadar su ekleyebilirsiniz.
5
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Börülce Köftesi
Malzemeler:
1 su bardağı börülce 1 adet soğan 1 adet domates 1 adet yumurta 3 yemek kaşığı un yarım demet maydanoz yarım demet nane 1 çay kaşığı karabiber çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı acı pul biber 1 çay kaşığı tuz 1,5 su bardağı zeytinyağı.
Hazırlanışı: Börülcelerinizi orta ateşte 1 saat haşlayıp süzün. Bu börülceleri içine nane, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş soğan, domates, karabiber, kekik, pul biber, tuz ve un ekleyip yoğurup harcınızı hazırlayın. Zeytinyağını kızdırdığınız tavaya harçtan bir yemek kaşığı dökün ve üstüne bastırıp yassılaştırın. Pembeleştiğinde tavadan alın.
6
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Biber Pullaması
Malzemeler:
5 adet kırmızı salçalık biber 2–3 dal maydanoz 1 baş sarımsak 1 adet limon 1 çay kaşığı tuz 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
Hazırlanışı: Biberleri közleyin ve kabuklarını soyup doğrayın. İnce kıydığınız sarımsak ve maydanozu limon suyu, ayçiçek yağı ve tuzla karıştırın. Biberlerin üzerinde gezdirip servis yapın.