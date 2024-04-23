Çamaşır yıkarken yaptığımız bu hatalar giysilerimizin ömrünü kısaltıyor

2- Yumuşatıcılar çok güzel kokuyor ama giysilerin ömrünü mü kısaltıyor?
Yumuşatıcıların çamaşırların yumuşak ve ipeksi olmasını sağladığını ancak yumuşatıcının fazla kullanımının çamaşırların lekelenmesine ve renklerinin solmasına neden olabileceğini ifade eden Özkan, yumuşatıcıyı yalnızca gerektiğinde kullanmanın çamaşırların ömrünü uzatmaya yardımcı olabileceğini söyledi.
Özkan yumuşatıcının çamaşırlar üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini şöyle sıraladı:
“Fazla miktarda kullanılan yumuşatıcı, çamaşırların üzerinde deterjan kalıntıları oluşturabilir. Bu kalıntılar, çamaşırlarınızın lekelenmesi ve renklerinin solmasına, ek olarak çamaşırların gözeneklerini tıkayarak hava geçişinin azalmasına neden olabilir. Lekelenmeler, çamaşırların parlaklığını olumsuz etkileyerek eskimiş bir görünüme sebep olabilir.”