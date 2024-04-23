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Çamaşır yıkarken yaptığımız bu hatalar giysilerimizin ömrünü kısaltıyor

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#Hatalı Çamaşır Yıkama#Çamaşır Yıkama Tüyoları#Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 09:15

Çamaşırlarınızı sıcak su ile mi yıkıyorsunuz yoksa soğuk su ile mi? Yumuşatıcı kullanıyor musunuz? Hangi çamaşıra ne kadar deterjan kullanıyorsunuz? Deterjanı makinenin içine mi yoksa deterjan gözüne mi koyuyorsunuz? Çamaşırları makineye atmadan önce tersini çeviriyor musunuz? Her soruya verdiğiniz cevap kıyafetlerinizin daha uzun ömürlü olmasını etkiliyor. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. İlkan Özkan ile çamaşır yıkarken yaptığımız hataları ve asıl yapılması gerekenleri konuştuk.

1/91- Hangi kıyafetler sıcak su ile hangileri soğuk su ile yıkanmalı

1- Hangi kıyafetler sıcak su ile hangileri soğuk su ile yıkanmalı?

Doç. Dr. İlkan Özkan, çamaşırların yıkama sıcaklığının, çamaşırlardaki kiri ve lekeleri çözmek için gereken deterjan miktarını etkilediğini, yüksek sıcaklıklarda yıkamanın, deterjan kullanımını azaltmaya yardımcı olabileceğini ancak çamaşırların renklerinin solmasına ve çekmesine de neden olabileceğini belirtti.

Genel olarak, pamuklu çamaşırları 40-60 derecede, hassas çamaşırları 30 derecede, yünlü çamaşırları ise soğuk suda yıkamanın en iyisi olduğunu ifade etti.

2/92- Yumuşatıcılar çok güzel kokuyor ama giysilerin ömrünü mü kısaltıyor

2- Yumuşatıcılar çok güzel kokuyor ama giysilerin ömrünü mü kısaltıyor?

Yumuşatıcıların çamaşırların yumuşak ve ipeksi olmasını sağladığını ancak yumuşatıcının fazla kullanımının çamaşırların lekelenmesine ve renklerinin solmasına neden olabileceğini ifade eden Özkan, yumuşatıcıyı yalnızca gerektiğinde kullanmanın çamaşırların ömrünü uzatmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Özkan yumuşatıcının çamaşırlar üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini şöyle sıraladı:

“Fazla miktarda kullanılan yumuşatıcı, çamaşırların üzerinde deterjan kalıntıları oluşturabilir. Bu kalıntılar, çamaşırlarınızın lekelenmesi ve renklerinin solmasına, ek olarak çamaşırların gözeneklerini tıkayarak hava geçişinin azalmasına neden olabilir. Lekelenmeler, çamaşırların parlaklığını olumsuz etkileyerek eskimiş bir görünüme sebep olabilir.”

 

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3/93- Çamaşır yıkarken ne kadar çok deterjan kullanırsak o kadar çok temizlenecek gibi düşünüyoruz ama önerilen ölçüyü kaçırmak giysilere zarar veriyor mu

3- Çamaşır yıkarken ne kadar çok deterjan kullanırsak o kadar çok temizlenecek gibi düşünüyoruz ama önerilen ölçüyü kaçırmak giysilere zarar veriyor mu?

Çamaşır yıkarken kullanılan deterjanın, yumuşatıcı tipi ve miktarının, çamaşırların temizliğini ve yumuşaklığını önemli ölçüde etkilediğini söyleyen Özkan, deterjanın çamaşırlardaki kiri ve lekeleri çözmeye yardımcı olduğunu fakat kullanılacak miktarın çamaşırların kirlilik seviyesine göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Özkan, kirlilik seviyesine göre kullanılacak miktarın belirlenmesinde deterjan ve makine üreticilerinin kullanım talimatlarının incelenmesinin faydalı olacağını, kullanılan fazla deterjanın çamaşırlarda kalıntı ve leke bırakarak daha az temiz olmasına ve daha önemlisi çevre zararına neden olacağını vurguladı.

4/94- Deterjanı deterjan gözüne mi yoksa makinenin içine mi koyalım

4- Deterjanı deterjan gözüne mi yoksa makinenin içine mi koyalım?

"Deterjan üreticisi talimatlarında doğrudan belirtmediği sürece deterjan kıyafetler üzerine değil makinenin deterjan haznesine konmalıdır. Hazneye konan deterjan kademeli ve homojen bir şekilde yıkamaya dâhil olur” diyen Özkan, böylece çamaşırların bir anda yoğun bir kimyasal baskısına maruz kalmayacağını, doğrudan kıyafetlerin üzerine atılan deterjanın, kumaşın gözeneklerini tıkayabileceğini, lekelenmelere neden olabileceğini ve dolayısı ile çamaşırların ömrünü kısaltabileceğini söyledi.

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5/95- Ne sıklıkla çamaşır yıkamalıyız

5- Ne sıklıkla çamaşır yıkamalıyız?

Bu sorumuza Doç. Dr. İlkan şöyle yanıt verdi: “Çamaşırları ne sıklıkla yıkamanız gerektiği, çamaşırlarınızın kullanım ve kirlenme sıklığına göre belirlenir. Az kullanılan ve belirgin şekilde kirli olmayan çamaşırlar daha düşük sıklıkta, kısa programda ve az miktarda deterjanla yıkanabilir. Sık yıkanan çamaşırlar, yıkamanın doğası gereği ısı ve sürtünmeye daha sıklıkla maruz kalırlar. Bu da çamaşırların renginin solmasına, çekmesine, tüylenmesine, yüzey yapısını bozarak eski görünmesine neden olabilir. Daha uzun aralıklarla çamaşır yıkamak bu etkileri azaltarak çamaşırlarınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.”

6/96- Çamaşırların tersini çevirip makineye atmak da ömrünü uzatma açısından etkili bir yöntem mi

6- Çamaşırların tersini çevirip makineye atmak da ömrünü uzatma açısından etkili bir yöntem mi?

Bunun çamaşırların ömrünü uzatma açısından çok etkili bir yöntem olduğunu söyleyen Özkan, özellikle renkli ve baskılı çamaşırların mutlaka ters çevrilip yıkanması ve kurutulması gerektiğinin altını çizdi ve ekledi: “Çamaşırların tersini çevirmek, çamaşırların ön yüzü üzerindeki baskıyı azaltır ve kullanım yönündeki renklerinin solmasını önler. Zamanla ters tarafta renk kaybı önyüzden daha fazla olur fakat solan kısım iç tarafta kaldığı için orijinal renk daha uzun süre ön yüzde kalır. Bu da kullanım ömrünün daha uzun olması anlamına gelir."

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7/9Çamaşır yıkarken yaptığımız bu hatalar giysilerimizin ömrünü kısaltıyor

Doç. Dr. İlkan Özkan, çamaşırları yıkarken dikkat edilmesi gereken temel unsurları şu şekilde özetledi:
-- Çamaşırlar renklerine ve kumaş türlerine göre ayrılmalıdır.
-- Çamaşırların etiketleri kesinlikle okunmalıdır. Bu etiketler, çamaşırların yıkama talimatlarını içerir.


8/9Çamaşır yıkarken yaptığımız bu hatalar giysilerimizin ömrünü kısaltıyor

-- Deterjan ve yumuşatıcı miktarı doğru ayarlanmalıdır. Aşırı deterjan kullanımı çamaşırlarınızda leke bırakarak yeterince temizlenmemesine neden olabilir. Yetersiz deterjan kullanımı ise leke çıkarmada yetersiz kalabilir. Bu sebeple deterjan üzerinde bulunan kullanım önerileri ve çamaşır makinesi üreticilerini yıkama önerileri dikkate alınmalıdır.

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9/9Çamaşır yıkarken yaptığımız bu hatalar giysilerimizin ömrünü kısaltıyor

-- Çamaşır makinesine kapasitesinin üzerinde çamaşır atılmamalıdır.
-- Çamaşırlar doğru sıcaklıkta yıkanmalıdır. Uygun olmayan sıcaklıkta yıkama, çamaşırlarınızın renklerinin solmasına, çekmesine ve zarar görmesine sebep olabilir.
-- Çamaşırların tamamen kuruduğundan emin olunmalıdır. Islak çamaşırları saklamak, küf, bakteri ve dolayısıyla kötü koku oluşumuna neden olabilir.



 

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#Hatalı Çamaşır Yıkama#Çamaşır Yıkama Tüyoları#Yaşam

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