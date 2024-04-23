Çamaşır yıkarken yaptığımız bu hatalar giysilerimizin ömrünü kısaltıyor

5- Ne sıklıkla çamaşır yıkamalıyız?

Bu sorumuza Doç. Dr. İlkan şöyle yanıt verdi: “Çamaşırları ne sıklıkla yıkamanız gerektiği, çamaşırlarınızın kullanım ve kirlenme sıklığına göre belirlenir. Az kullanılan ve belirgin şekilde kirli olmayan çamaşırlar daha düşük sıklıkta, kısa programda ve az miktarda deterjanla yıkanabilir. Sık yıkanan çamaşırlar, yıkamanın doğası gereği ısı ve sürtünmeye daha sıklıkla maruz kalırlar. Bu da çamaşırların renginin solmasına, çekmesine, tüylenmesine, yüzey yapısını bozarak eski görünmesine neden olabilir. Daha uzun aralıklarla çamaşır yıkamak bu etkileri azaltarak çamaşırlarınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.”