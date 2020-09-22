Çalışan kadınlar için temizliği kolay hale getirecek pratik bilgiler
İşten dolayı vakti kalmayan kadınlar için temizliği kolaylaştıracak ve işlerinin hızlıca bitmesini sağlayacak püf noktalarını bir araya getirdik.
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1
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İşinize yarayacak pratik bilgiler...
2
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Su lekesi olan, pas tutmuş veya parlaklığını yitirmiş eski tencere ve çaydanlıkları yeni gibi yapmak mümkün. Bunu için gereken malzemeler ise çok basit; 1 adet beyaz poşet ve krem temizleyici. Yapmanız gereken şey, poşeti elinize geçirip krem temizleyiciyi poşete sıkmanız. Temizleyeceğiniz eşyanızı ıslatmadan bu ikiliyle güzelce ovalayıp kurumasını bekleyin ve eşyanızı bol su ile iyice durulayın. Sonucu görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Eğer kimyasal kullanmak istemezseniz krem temizleyici yerine 1 yemek kaşığı karbonat ve 2 yemek kaşığı sirke ile de aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Bu yöntemi tüm demir ve çelik ürünlerinizde kullanabilirsiniz.
3
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Öncelikle kettle veya çaydanlığınızı ağzına kadar doldurun. Daha sonra içine 2-3 yemek kaşığı limon tuzu (yoksa 1dilim limon kesin) ilave edip karıştırın. Ocağın altını açıp suyu kaynatın. Suyunuz kaynadığında çaydanlığınızı bol su ile durulayın ve farkı görün.
4
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Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler basit: Karbonat, sirke, tuz ve su. Öncelikle 3 yemek kaşığı karbonat ve 2 yemek kaşığı tuzu karıştırıp tıkanan lavabonuza dökün.
5
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Daha sonra üzerine 2 bardak sirkeyi boşaltın. Karışım eriyince lavabonuzu bol su ile durulayın.
6
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Ütünün uzayıp gitmesinden şikayetçiyseniz bu yöntem tam size göre! Hemen bir alüminyum folyo alın ve ütü masanızın örtüsünün altına döşeyin. Böylece hem elektrikten tasarruf edeceksiniz, hem de ısı yalıtımı yaparak ütü işinizin çabucak bitmesini sağlayacaksınız.
7
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Kararan ve eskiyen bakır eşyalarınızı yeni gibi yapmak için ihtiyacınız olanlar; biraz ketçap ve 1 adet sünger. Ketçabı süngere sıkın ve sertçe ovalayın. Bakır eşyanızın parladığını göreceksiniz. Her yeri parlayana kadar ovalamaya devam edin. Daha sonra bol su ile durulayarak temizleyin.
8
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Biraz diş macununu alın ve eski bir diş fırçasıyla güzelce ovun. Gümüşlerinizin ilk günkü haline döndüğünü göreceksiniz.
9
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Bunun için 1 avuç kremsiz şampuanı camı silmek için hazırladığınız suya ekleyin. Bu karışım ile hem camları hem de çerçevelerini silebilirsiniz. Eğer sonra camları cam temizleme sıvısıyla silmek isterseniz, ürünün içine yarım bardak elma sirkesi eklemeniz yeterli. Camlarınızın ayna gibi parıldadığını göreceksiniz.
10
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1 adet bulaşık telini beyaz kalıp sabuna sürün. Daha sonra kararan tencere altını bu telle iyice ovalayın. Kollarınız biraz ağrısa da tencerenizin tertemiz olduğunu göreceksiniz. Aynı yöntem ile ocaklarınızın metallerini de temizleyebilirsiniz.
11
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Perdenizi çamaşır makinenize koyun ve deterjan yerine 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Eğer perdeniz çok kirliyse 1 adet bulaşık makinesi tableti de ekleyebilirsiniz. Tavsiye edilen sıcaklıkta yıkayın ve sonucu görün.
12
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1 adet bulaşık makinesi tabletini tencerenize koyun ve içine biraz su ekleyerek kaynatın. Yanığın çıkmaya başladığını göreceksiniz. İşlem bitince tencerenizi mutlaka bol su ile durulayın.
13
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Tek bir önemli noktası olan bu yöntem sayesinde işiniz oldukça kolaylaşacak. Eğer mutfak dolaplarınızın kapakları renkliyse bu yöntemi sakın denemeyiniz. Çünkü bu karışım dolaplarınızın renginin akmasına neden olacak kadar güçlü. Öncelikle temizlik için derin bir kabı sıcak su ile doldurun. Daha sonra içine 1 adet bulaşık makinesi tableti atıp erimesini sağlayın. Bu su ile mutfak dolaplarınızın içini ve dışını rahatlıkla temizleyebilirsiniz.
14
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Kullandığınız saç dondurucu spreyinizi oje lekesine sıkın ve keskin/sivri bir eşyayla kazıyın. Ojenin rahatlıkla çıktığına şahit olacaksınız.
15
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Kıyafetinize yapışan sakızdan kurtulmak aslında çok basit. Küçük bir parça buzu kıyafetinize hızlı şekilde sürün ve bir müddet işleme devam edin. Daha sonra sivri bir aletle kazıyın. Çok geçmeden donan sakız rahatlıkla yapıştığı yerden çıkacaktır.
16
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Bunun için kaynar suya karbonat koyun ve aspiratör telinizi bu suya koyarak bir müddet kaynatın. Bu işlemi demirin her yeri temizleyinceye kadar tekrarlayın. Farkı göreceksiniz.