Çalışan kadınlar için temizliği kolay hale getirecek pratik bilgiler

Su lekesi olan, pas tutmuş veya parlaklığını yitirmiş eski tencere ve çaydanlıkları yeni gibi yapmak mümkün. Bunu için gereken malzemeler ise çok basit; 1 adet beyaz poşet ve krem temizleyici. Yapmanız gereken şey, poşeti elinize geçirip krem temizleyiciyi poşete sıkmanız. Temizleyeceğiniz eşyanızı ıslatmadan bu ikiliyle güzelce ovalayıp kurumasını bekleyin ve eşyanızı bol su ile iyice durulayın. Sonucu görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Eğer kimyasal kullanmak istemezseniz krem temizleyici yerine 1 yemek kaşığı karbonat ve 2 yemek kaşığı sirke ile de aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Bu yöntemi tüm demir ve çelik ürünlerinizde kullanabilirsiniz.