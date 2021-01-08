Buzdolabından eksik etmememiz gereken 9 besin

Elma: Elma hem yıl boyunca rahatlıkla bulabileceğiniz hem de buzdolabında saklandığında uzun süre dayanabilen en pratik meyvelerden. Elmayı tek başına tüketmek midenizi kazındırıyorsa badem veya yer fıstığı ezmesiyle beraber tüketebilirsiniz. Tatlı ihtiyacı fazla olanlar, elmayı bölüp üzerine tarçın serptikten sonra fırında ısıtarak kendilerine hem lezzetli hem de sağlıklı bir tatlı hazırlayabilirler. Elmayı tüketirken kabuğunu soyma alışkanlığını bırakın. Elmanın kabuğu hem liften hem de vitamin ve minerallerden zengin olduğu için bu besleyici meyveyi kabuklu olarak tüketmeniz önemli.