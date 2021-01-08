Buzdolabından eksik etmememiz gereken 9 besin

Diyete başlayıp bir türlü devam ettiremiyorsanız etrafınızda sizi diyetinizi bozmaya iten bir şeyler var demektir. Sağlıklı beslenmek istiyorsanız etrafınızı sağlıklı besinlerle doldurmanız ve bu besinleri tüketmeyi alışkanlık haline getirmeniz de şart!
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1
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Beslenme ve diyet Uzmanı Merve Tığlı Çınar, buzdolabınızda mutlaka bulunması gereken 9 besini sıraladı.
2
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Yağsız yoğurt: Yüksek protein içeriğiyle uzun süre tok kalmanıza yardımcı olan yağsız yoğurdu ister ana öğünde ister ara öğünde kullanın. Fakat ne olursa olsun buzdolabında mutlaka bulundurmayı ihmal etmeyin. İçerisine meyve dilimleri ve tarçın katarak harika bir lezzet oluşturabileceğiniz bu muhteşem besini, baharatlarla süsleyerek enfes bir dipsos olarak da tüketebilirsiniz.
3
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Biber: C vitaminin en iyi kaynaklarından biri olan rengarenk biberler, pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı kolaylaştırırken, kronik ağrıların azaltılmasına da yardımcı oluyor. Dahası bir adet kırmızı biber, 1 adet portakaldan 2 kat daha fazla C vitamini içeriyor. Yüksek su içeriği sebebiyle hacmen daha büyük duran bu harika besin, düşük kalorili içeriği sayesinde aralarda tüketmek için de oldukça ideal. Biberleri uzun şeritler halinde doğradıktan sonra, yağsız yoğurtla yanına dipsos hazırlayarak tüketebilirsiniz.
4
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Humus: Ara öğünler için oldukça lezzetli ve faydalı olan bu yiyecek, düşük glisemik indeksi ile kan şekerinin yavaş yükseltilerek uzun süre dengede kalmasına destek verirken, bol lifli içeriğiyle de sindirim sıkıntılarınızın üstesinden gelmenize yardımcı olacak. Özelikle çocuklarınızın sandviçlerinde de sos olarak kullanabileceğiniz humusu, miniklere bir kere hazırladığınızda bir daha diğer kalorili ve zararlı sosların yüzüne bile bakmayacaklar.
5
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Elma: Elma hem yıl boyunca rahatlıkla bulabileceğiniz hem de buzdolabında saklandığında uzun süre dayanabilen en pratik meyvelerden. Elmayı tek başına tüketmek midenizi kazındırıyorsa badem veya yer fıstığı ezmesiyle beraber tüketebilirsiniz. Tatlı ihtiyacı fazla olanlar, elmayı bölüp üzerine tarçın serptikten sonra fırında ısıtarak kendilerine hem lezzetli hem de sağlıklı bir tatlı hazırlayabilirler. Elmayı tüketirken kabuğunu soyma alışkanlığını bırakın. Elmanın kabuğu hem liften hem de vitamin ve minerallerden zengin olduğu için bu besleyici meyveyi kabuklu olarak tüketmeniz önemli.
6
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Yumurta: Anne sütünden sonra en kaliteli protein içeriğine sahip yumurtayı buzdolabında mutlaka bulundurmalısınız. Sadece sabah kahvaltılarında değil, pratik bir yemek hazırlamak istediğinizde de yumurtayı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 1 tam yumurta, 2 yumurta akı ve bol domates, biber ile hazırlayacağınız yüksek proteinli bir menemen sizi doyururken hücrelerinizin beslenmesine de yardımcı olacak.
7
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Acılı sos: Yemeklerinize biraz lezzet katmak için tek yapmanız gereken acılı sosu her daim buzdolabı rafınızda bulundurmak. Araştırmalar acılı baharatların, sosların iştahı baskılamada yardımcı olduğunu ve metabolizmayı hızlandırdığını gösteriyor. Acı tada pek alışık olmayanlar az miktarda tüketebilirler.
8
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Maden suyu: Su içmeyi asla ihmal etmiyor, fakat farklı ve sağlıklı içecekler denemek mi istiyorsunuz? O halde içerisine biraz limon doğrayın ve sade maden suyunun keyfini çıkarın. Yüksek mineral içeriğiyle beslenme programınıza ayrı bir lezzet katacak maden suyu, diyet içeceklere göre diş sağlığınıza 100 kat daha az zarar veriyor. Ayrıca diğer diyet içeceklerin içerdiği asitler diş renginizin bozulmasına, çürüklerin oluşmasına ve diş minesinin sağlığının bozulmasına neden oluyor. Küçük bir hatırlatma; soda ile maden suyu aynı şey değil. Maden suyu tamamen doğal olarak yer altı sularından elde edilirken, soda sonradan karbondioksit eklenerek yapay yollardan hazırlanır.
9
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Yağsız peynir: Proteinden zengin, enerjiyi yükseltmeye ve uzun süre tok kalmaya yardımcı yağsız peyniri hem ana hem de ara öğünlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. İster salatalarınıza biraz lor peyniri katın, isterseniz yağsız peynir ve bol yeşillikle lezzetli bir tost hazırlayın.
10
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Süt: “Sabah kahvaltı yapmaya vaktim yok” diye bahaneler buluyorsanız buzdolabınızda süt bulundurduğunuz sürece böyle bahaneler aramaya gerek duymayacaksınız. İster içerisine yulaf atarak karıştırıp tüketin isterseniz lezzetli bir smoothie içerisinde kullanın. Süt her şekilde yüksek protein içeriğiyle sizi tok tutacak ve aynı şekilde yüksek kalsiyum içeriği ile yağ yakımınızı hızlandıracak. Eğer süt tüketmek sizde şişkinliğe sebep oluyorsa laktozsuz süt, badem sütü, fındık sütü veya soya sütü gibi alternatifleri deneyebilirsiniz.