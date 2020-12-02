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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 17:02 | 

Buzdolabındaki kötü kokuyu gidermek için ne yapılabilir? İşte öneriler...

Buzdolabında zaman zaman oluşan kokulardan şikayetçi olmayan yoktur herhalde. Ancak birkaç basit yöntemle bu kokudan kurtulmak mümkün.

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1
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Yiyeceklerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde sakladığımız buzdolaplarımızdan bazen yanlış kullanım sonucu hoş olmayan kötü kokular yükselmeye başlayabilir.

2
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Eğer rutin bir düzende buzdolabınızı temizlemezseniz ve haddinden fazla doldurursanız buzdolabı koku yapmaya başlar.

3
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Ayrıca üzeri örtülmeden açık bir şekilde muhafaza edilen yiyecekler de buzdolabında koku yapar. Tüm bu hatalar buzdolabının performansını da etkiler.

4
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Buzdolabı temizliği, yiyecekleri muhafaza etme konusunda büyük önem taşır. Buzdolabınızı düzenli olarak temizleyerek kötü kokuları önleyebilirsiniz.

5
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Meyve ve sebzelerin yıkanmaması gerekir. Çünkü çürüme işlemi meyve ve sebzelerin yıkanmasından sonra çabuk gerçekleşir.

6
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Buzdolabınızda kötü koku oluşmasını önlemek için hava filtresi de kullanabilirsiniz.

7
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Gıdaları saklarken bilinçli olmaya özen gösterin. Yemekleri üstü açık bir şekilde buzdolabına koymayın.

8
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Buzdolabı poşeti ve saklama kaplarını kullanın.

9
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Buzdolabının kolay çıkarılabilen parçalarını karbonatlı ya da sirkeli suyla belli aralıklarla yıkayın. Sirke ve su buzdolabınızın yüzeyini temizlemek için doğal bir yöntemdir.

10
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Yiyecekleri buzdolabındaki bölümlerin görevlerine göre yerleştirmeye özen gösterin, gelişi güzel yerlerine koymayın. Kahvaltılıklar üst rafta sebze ve meyveleri ise sebzelik bölümünde saklayın.

11
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Buzdolabınızı sık ve düzenli olarak temizleyin.

12Buzdolabında oluşan kötü kokulardan kurtulmak için ne yapılabilir
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Buzdolabında oluşan kötü kokulardan kurtulmak için ne yapılabilir?

Limonu kesip dilimlerini buzdolabında bekletirseniz bir müddet sonra kötü kokuları içine çekecektir.

13
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Karbonatı açık bir şekilde bir kabın içinde buzdolabına koyarsanız kokuyu hızlıca emecektir.

14
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Kahveyi bir kaba koyarak buzdolabının katlarına yerleştirebilirsiniz. Kötü kokuları hızla yok edecektir.

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Kavun kabuklarının koku emici özelliği buzdolabınızdaki kötü kokulardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

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Gazete kağıdı da kötü kokuları emer. Birkaç gazete yaprağını kağıdını buruşturup dolabın içinde tutabilirsiniz.

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Son olarak bir bardak sütü üstü açık bir şekilde buzdolabına koyarsanız da kötü kokulara veda edebilirsiniz.

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